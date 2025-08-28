27.08.2025, 21:27 2081
Великолепный Китай: в Алматы открылась выставка искусства и фотографии Синьцзяна
27 августа в Алматы открылась международная выставка "Великолепный Китай: искусство и красота Синьцзяна", объединяющая живопись и фотографии китайских художников. Экспозиция стала важным шагом в развитии культурного диалога Казахстана и Китая.
Экспозиция развернута в Центральном государственном музее Республики Казахстан при содействии генерального консульства КНР в Алматы, Всекитайской ассоциации работников культуры и искусства и Ассоциации работников культуры и искусства СУАР.
12.08.2025, 10:15
Мировая премьера казахских тазы состоялась на Всемирной выставке собак WDS 2025 в Хельсинки
8 августа в столице Финляндии, Хельсинки, в рамках Всемирной выставки собак World Dog Show 2025 под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) состоялась официальная мировая премьера породы "казахский тазы", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Казахстанскую делегацию представили восемь тазы, отобранных по строгим критериям и подготовленных для участия в международных соревнованиях. В числе 25 000 собак со всего мира наши питомцы впервые выступили как самостоятельная, признанная FCI порода.
Результаты участия стали значимым событием: пять казахстанских тазы завоевали призовые места в своих рингах. Звание "Юный чемпион мира 2025 года" получил тазы по кличке Тамерлан, "Чемпионом мира" стал Лашын, "Чемпионкой мира" - Ару, "Вице-чемпионом мира" - Көксерек, а "Вице-чемпионкой мира" - Пана.
Кроме того, в своих категориях Лашын и Ару удостоены титулов "Чемпион Финляндии".
Презентация Казахстана вызвала большой интерес у участников и гостей выставки. Павильон нашей страны, оформленный в виде полуюрты с национальными атрибутами, стал одной из популярных площадок мероприятия. Гости фотографировались с собаками, знакомились с историей породы и её особенностями.
Казахстанские эксперты Союза кинологов Казахстана рассказали о происхождении тазы, её характерных чертах, уникальных рабочих качествах, а также о том, почему эта порода считается национальным достоянием и входит в число семи сокровищ казахов.
Работа по сохранению и продвижению тазы ведётся по поручению Главы государства и с августа 2022 года находится под патронатом Управления делами Президента РК. За три года совместно с Союзом кинологов Казахстана проведена масштабная работа:
В августе 2023 года СКК стал полноправным членом FCI и получил право представлять национальные породы.
В мае 2024 года в Астане состоялась монопородная выставка, на которой комиссия FCI обследовала 100 тазы.
3 сентября 2024 года в Амстердаме принято решение о предварительном признании породы "казахский тазы" и закреплении за Казахстаном статуса держателя стандарта.
Полное признание ожидается не ранее 2034 года при условии развития породы и её активного участия в международных соревнованиях. Выступление на World Dog Show 2025 и официальная презентация тазы в Хельсинки стали важными шагами на этом пути.
17.07.2025, 10:17
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" продолжила маршрут: от Худжанда к крепостным стенам Истаравшана
В рамках маршрута по Центральной Азии участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали в одном из древнейших городов Таджикистана - Худжанде. Здесь они посетили грандиозный музейно-культурный комплекс, архитектура которого поразила экспедицию своим восточным величием.
Здание с бирюзовыми куполами и тончайшими мозаичными узорами внешне напоминает мавзолей и выделяется среди городского ландшафта как современный символ духовной и исторической памяти. Внутри - экспозиции, посвященные истории, культуре, труду и искусству таджикского народа. Просторные залы украшают бронзовые барельефы, монументальные скульптуры, предметы быта, образцы ремесел и живописные диорамы. Особое внимание привлекла скульптура средневекового поэта - фигура словно обращается к посетителям, приглашая услышать голос прошлого.
Ознакомление с этим музеем дало участникам возможность прикоснуться к культурной эволюции региона - от древней Согдианы до советской эпохи и современного национального возрождения.
Сразу по прибытии в Худжанд экспедицию встретили с национальным размахом - под звуки карная и сурная с хороводами, песнями, традиционными танцами и хлебом-солью. Этот теплый прием стал не просто жестом гостеприимства, а живым напоминанием о силе культурных традиций и уважении к гостям.
После насыщенной программы в Худжанде экспедиция отправилась в Истаравшан - город с более чем двухтысячелетней историей, некогда известный как Уструшана. Там участники поднялись на холм, где возвышается восстановленная крепость Мугтеппа. Массивные башни, купольные формы и фортификационные стены создают образ средневековой цитадели, откуда открываются живописные виды на город и окрестные холмы.
Уже у подножия крепости участников вновь встретили с песнями, танцами и угощениями. Бронзовые фигуры древних воинов на территории крепости, величие стен и тишина старинных залов усиливали ощущение исторического погружения. Несмотря на современную реконструкцию, здесь сохранилась подлинная атмосфера древнего города-государства.
Посещение Худжанда и Истаравшана стало для участников экспедиции не просто географическим перемещением, а глубоким погружением в культурное и историческое пространство Таджикистана. Эти места наполнили маршрут новым смыслом - связали воедино прошлое и настоящее, архитектуру и дух народа, его поэзию, силу и достоинство.
12.06.2025, 15:58
В Астане завершился пресс-тур по объектам строительства "Одного пояса и пути" для СМИ Центральной Азии и Китая
В Астане завершился 10-дневный пресс-тур по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао".
В этом году впервые к участию в пресс-туре по казахстанско-китайским проектам были приглашены представители ведущих СМИ Центральной Азии. Журналисты Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, освещая деятельность масштабных проектов строительства "Одного пояса и пути", преодолели почти 10 тысяч километров пути, что равнозначно протяженности Великого шелкового пути.
По итогам международной экспедиции изданием "Жэньминь жибао" был проведен семинар с журналистами и экспертами. Участники мероприятия высоко оценили успехи пресс-тура, подчеркнув значимость подобных проектов в развитии отношений Китая и стран Центральной Азии.
В ходе пресс-тура, организованного ведущим СМИ Китая "Жэньминь жибао", журналисты посетили сортировочный цех логистической компании YTO Express - Qazpost в Алматы, опреснительный завод компании "Каражанбасмунай" в Мангистауской области, завод по производству дорожного битума CASPI BITUM в Актау, агропромышленный кластер ТОО "Мемолюкс"и китайской корпорации "Ай Цзюй" в Северо-Казахстанской области и предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта Yutong, в Сарани. В завершение экспедиции журналисты побывали на известнейшем горном курорте Заилийского Алатау "Шымбулаке" и на озере Кайынды в национальном парке "Кольсай колдери".
11.06.2025, 15:28
Первый филиал Пекинского университета языка и культуры открывает набор студентов в бакалавриат
В прошлом году на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане в рамках сотрудничества Пекинского университета языка и культуры и Международного университета Астана открылся первый филиал BLCU.
Директор BLCU с казахстанской стороны Сауле Кошанова считает, что выбор столицы Казахстана для открытия первого кампуса университета был не случайным, так как 40 лет назад президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проходил годовую стажировку именно в этом университете.
По ее словам, вуз считается сильнейшим в мире, потому что сам институт непосредственно разрабатывает методики преподавания китайского языка.
В октябре мы начали первый набор студентов на программу языкового курса, ограничений по возрасту у нас не было. На прошлой неделе наши студенты официально завершили обучения. Сейчас многие участвуют в ЕНТ, так как абсолютное большинство наших студентов одиннадцатиклассники, которые решили совмещать курсы с учебой в школе, чтобы не терять год на изучение языка и сразу поступить на бакалавриат к нам", - рассказала Сауле Кошанова.
Летом этого года университет открывает набор студентов в бакалавриат по двум программам - преподаватель китайского и английского языка и переводчик (китайско-английский, -казахский, -русский и синхронный перевод).
08.06.2025, 12:07
В Арзамасе торжественно встретили участников экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
Москва. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Арзамасе участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" торжественно встретили заместитель главы администрации города Алексей Рейно и депутат городской думы восьмого созыва Роман Лаптев, передает корреспондент агентства.
Прием прошел у мемориала Победы, который был обновлен в прошлом году. В юбилейный год 80-летия Победы участники возложили цветы к Вечному огню, отдав дань уважения павшим в Великой Отечественной войне.
29.05.2025, 12:16
Кольсайские озёра - изумрудные жемчужины природы Казахстана
Кольсайские озёра - одно из самых живописных мест Казахстана, привлекающее туристов своей первозданной красотой и уникальной природой. Расположенные в Алматинской области, недалеко от границы с Кыргызстаном, три озера Кольсай, раскинувшиеся в живописной горной долине Тянь-Шаня, часто называют "жемчужинами Северного Тянь-Шаня".
Каждое из озёр находится на разной высоте - от 1 800 до 2 850 метров над уровнем моря. Вода здесь удивительно прозрачная и насыщенного бирюзового цвета, отражающая еловые леса, скалы и небо. Благодаря чистому горному воздуху и тишине Кольсайские озёра стали популярным направлением для экотуризма, пеших походов, кемпинга и рыбалки.
01.05.2025, 22:03
В Казахстане отметили День единства народа
Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
