В Алматы автобус сбил девушку, пострадавшая в реанимации

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Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы автобус сбил девушку. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром на перекрестке улиц Отеген батыра и Кабдолова автобус маршрута №45 сбил девушку.

Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу №7 с обширной рвано-скальпированной раной правого бедра и голени. Госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

В ведомстве уточнили, что состояние пострадавшей тяжелое.

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