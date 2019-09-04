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В Алматы автобус сбил девушку, пострадавшая в реанимации

03.09.2019, 16:52 33940
В Алматы автобус сбил девушку, пострадавшая в реанимации
фото: https://almaty.tv
Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы автобус сбил девушку. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня утром на перекрестке улиц Отеген батыра и Кабдолова автобус маршрута №45 сбил девушку. 
 

Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу №7 с обширной рвано-скальпированной раной правого бедра и голени. Госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

 
В ведомстве уточнили, что состояние пострадавшей тяжелое. 
 
Как сообщалось ранее, 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Карагандинской области
 

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