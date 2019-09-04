В Алматы автобус сбил девушку, пострадавшая в реанимации

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Сегодня утром на перекрестке улиц Отеген батыра и Кабдолова автобус маршрута №45 сбил девушку.
Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу №7 с обширной рвано-скальпированной раной правого бедра и голени. Госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
В ведомстве уточнили, что состояние пострадавшей тяжелое.
Как сообщалось ранее, 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Карагандинской области.
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