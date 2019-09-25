Пожар в Баянаульском нацпарке удалось локализовать

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Комитете по чрезвычайным ситуациям сегодня вечером сообщили о локализации пожара в Баянаульском нацпарке, передает Kazakhstan Today.

Информация по Баянаульскому пожару в нацпарке: пожар локализован в 18.50", - проинформировал официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Между тем ранее сегодня председатель КЧС Владимир Беккер опроверг распространенную ранее акиматом Павлодарской области информацию о локализации пожара 23 сентября.

Локализации и ликвидации в Баянаульском пожаре пока нет. На сегодня гидрометеорологическая обстановка сложная. 23 сентября, в 20.00, была принята попытка совершить воздушную разведку, но, ввиду того что ветер набрал силу до 16-20 метров в секунду, вертолет не смог вылететь. На месте задействованы силы, средства департаментов и лесной охраны в общей численности 130 человек и 37 единиц техники", - цитирует Беккера Kazpravda.kz .

По его словам, распространение пожара по периметру нет, отдельные очаги внутри пожара еще имеются.

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