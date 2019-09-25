Пожар в Баянаульском нацпарке удалось локализовать

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Комитете по чрезвычайным ситуациям сегодня вечером сообщили о локализации пожара в Баянаульском нацпарке, передает Kazakhstan Today.
Информация по Баянаульскому пожару в нацпарке: пожар локализован в 18.50", - проинформировал официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.
Между тем ранее сегодня председатель КЧС Владимир Беккер опроверг распространенную ранее акиматом Павлодарской области информацию о локализации пожара 23 сентября.
Локализации и ликвидации в Баянаульском пожаре пока нет. На сегодня гидрометеорологическая обстановка сложная. 23 сентября, в 20.00, была принята попытка совершить воздушную разведку, но, ввиду того что ветер набрал силу до 16-20 метров в секунду, вертолет не смог вылететь. На месте задействованы силы, средства департаментов и лесной охраны в общей численности 130 человек и 37 единиц техники", - цитирует Беккера Kazpravda.kz.
По его словам, распространение пожара по периметру нет, отдельные очаги внутри пожара еще имеются.
Как сообщалось ранее, пожар на территории национального парка произошел 22 сентября, около 12 часов дня, в 25 километрах от села Баянаул. Площадь пожара составляет около 2,5 гектара. По информации КЧС, пожар не представляет опасности для населенных пунктов.
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