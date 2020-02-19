Сбившему насмерть школьницу в Уральске вынесли приговор

Уральск. 18 февраля. Kazakhstan Today - Водителю, сбившему насмерть 10-летнюю школьницу в Уральске вынесли приговор, передает Kazakhstan Today.

Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека), статье 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК в отношении гражданина П., совершившего ДТП со смертельным исходом", - сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Приговором суда от 17 февраля 2020 года гражданин П. признан виновным и осужден к 2,5 года лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством на срок 5 лет", - добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства