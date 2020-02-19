Сбившему насмерть школьницу в Уральске вынесли приговор

Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека), статье 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК в отношении гражданина П., совершившего ДТП со смертельным исходом", - сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.
Напомним, в ноябре прошлого года водитель сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Школьница получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась до приезда скорой помощи.
Приговором суда от 17 февраля 2020 года гражданин П. признан виновным и осужден к 2,5 года лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством на срок 5 лет", - добавили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
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