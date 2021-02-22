Жители Жанатаса рассказали подробности трагедии

Тараз. 21 февраля. Kazakhstan Today - Соседи рассказали подробности трагедии в Жанатасе, где 19 февраля погибли пятеро детей, передает Kazakhstan Today.





Жители ближайших квартир пытались спасти малышей, рассказали соседи телеканалу 24.kz

Пожар унес жизни 3 девочек и 2 мальчиков. Самому старшему ребенку было 6 лет, а младшему на днях исполнилось 7 месяцев. Дети отравились угарным газом. Спасти их пытались соседи. На своих автомобилях они повезли в больницу четверых малышей, но было слишком поздно. Тело еще одного ребенка позже обнаружили в квартире пожарные.

Я сидел в кухне, здесь толпа ходила, я думал, ребята опять бегают. Я вышел, здесь был дым полностью. Обратно зашел, оделся, фонарик взял, побежал на третий этаж. Хотел зайти, не мог зайти, там невозможно было зайти, дым такой. У них потолок тоже вот такой же, он горел, по-моему", - рассказал сосед Садык Егембердиев.

Меня попросили дать влажное полотенце, подумала, хотят открыть дверь, а потом смотрю, у нас в подъезде уже вовсю дым. Одна из женщин зашла и вынесла двоих детей. Могу сказать, что семья молодая, благополучная. Родители непьющие, дети всегда чистые ходили, ухоженные. Жила семья в трехкомнатной квартире", - добавила Алтынкуль Жамалбекова.

Как сообщалось ранее, в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области в 5-этажном жилом доме произошел пожар в квартире на 3-м этаже, на площади 16 квадратных метров. Загорелись домашние вещи и мебель. По данным МЧС РК, в квартире без присмотра взрослых находились пятеро детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 годов рождения. Выяснилось, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. В результате пожара все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались. По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.





Напомним, 4 февраля 2019 года пятеро детей погибли во время пожара во временном строении в Астане. Родители детей в это время были на работе.

Трагедией всей страны" назвал Касым-Жомарт Токаев гибель детей в Жанатасе .

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