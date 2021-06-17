Самоубийство подростка в Шымкенте: директора школы отстранили от работы

ШЫМКЕНТ. 16 ИЮНЯ - Директора Ордабасинской школы, ученица которой решилась на суицид, отстранили от работы. Пока на две недели, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По завершении расследования будет принято окончательное решение, сообщает otyrar.kz

По словам родителей девятиклассницы, руководитель учебного заведения причастен к смерти их ребенка. Школьница повесилась после четверки на экзамене. По мнению родственников погибшей, именно руководитель школы оказала давление во время экзамена.

Я спрашиваю, девочки, расскажите, что было на экзамене? А они говорят, что ей сказали: ты учишься на три, поэтому я тебе снижу балл! Кто сказал так, спрашиваю. Говорят: директор школы. Она сидела в полутора-двух метрах от неё, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли", - заявила мать погибшей Айман Даулет.

Напомним, с начала года 248 детей совершили попытку суицида в Казахстане. На конфликты с родными приходится каждый третий случай, из-за чувства одиночества - 12%, разрыва отношений с друзьями - 10%.

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