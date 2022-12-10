Жителям Экибастуза компенсируют затраты на электричество за период ЧС

Фото: telegram/KZgovernment
Экибастуз. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе вслед за освобождением жителей пострадавших домов от оплаты отопления за ноябрь и декабрь встал вопрос компенсаций для всего города вынужденно увеличившихся затрат на электроэнергию.
Вопрос решался нами по поручению главы государства совместно с собственниками "Экибастузтеплоэнерго" при участии первого вице-премьера Романа Скляра. И я рад сообщить, что мы достигли принципиального соглашения об адресном начислении компенсаций за использованную в период ЧС (с 27 ноября по 8 декабря) электроэнергию всем физическим лицам, а это 48 957 абонентов города. Сейчас мы уточняем расчеты, определяем единый размер выплаты и прорабатываем механизм ее зачисления на лицевые счета потребителей", - написал аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем Instagram.
Аким подчеркнул, что все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".
Ранее сообщалось, что в Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты. Началась обработка поступающих от жителей города заявлений о возмещении причиненного ущерба.