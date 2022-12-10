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Жителям Экибастуза компенсируют затраты на электричество за период ЧС

09.12.2022, 19:53 19461
Жителям Экибастуза компенсируют затраты на электричество за период ЧС
Фото: telegram/KZgovernment
Все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго"
Экибастуз. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе вслед за освобождением жителей пострадавших домов от оплаты отопления за ноябрь и декабрь встал вопрос компенсаций для всего города вынужденно увеличившихся затрат на электроэнергию.

Вопрос решался нами по поручению главы государства совместно с собственниками "Экибастузтеплоэнерго" при участии первого вице-премьера Романа Скляра. И я рад сообщить, что мы достигли принципиального соглашения об адресном начислении компенсаций за использованную в период ЧС (с 27 ноября по 8 декабря) электроэнергию всем физическим лицам, а это 48 957 абонентов города. Сейчас мы уточняем расчеты, определяем единый размер выплаты и прорабатываем механизм ее зачисления на лицевые счета потребителей", - написал аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем Instagram.


Аким подчеркнул, что все затраты возьмут на себя собственники "Экибастузтеплоэнерго".

Ранее сообщалось, что в Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты. Началась обработка поступающих от жителей города заявлений о возмещении причиненного ущерба.
 

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Водой затопило центральную улицу в Рудном

10.12.2022, 12:25 1976
Около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды
Рудный. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном центральную улицу затопило водой из-за прорыва задвижки холодной воды.

По информации управления энергетики и ЖКХ, сегодня в Рудном около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника (К-700 и насос для откачки), сообщает Telegram-канал "Наша газета".

По информации канала, к 12.00 ремонтные работы завершены, прорыв устранен.  Подача воды возобновлена.

Напомним, 30 ноября в Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа на улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко.

Ранее в МИИР сообщили, что в Казахстане более чем на 50% изношены теплосети и сети водоснабжения.
 

В Актау из-за прорыва теплосети без отопления остались жилые дома и школа

09.12.2022, 20:46 18281
В Актау из-за прорыва теплосети без отопления остались жилые дома и школа
Фото: ГКП КЖСА
Ведутся восстановительные работы
Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 31а и 31б микрорайонах произошел прорыв на тепловых сетях, из-за чего люди остались без отопления. Коммунальные службы ведут восстановительные работы.

Как сообщает "Лада", проблема коснулась жителей домов по следующим адресам:

в 31а микрорайоне - №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23;

в 31б микрорайоне - №№ 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29.

Аварийная ситуация сказалась также на жителях микрорайона Шыгыс-3, работе хостела, школы, расположенной в 31а микрорайоне, бани и ресторанов.

Обслуживающая организация обратилась с сообщением о порыве. Сейчас ведутся восстановительные работы. Подача теплоснабжения будет возобновлена", - сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы".

 

Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области

09.12.2022, 13:50 25346
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Водитель доставлен в больницу
Актобе. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области перевернулся автомобиль, в аварии погиб трехлетний мальчик.

Вечером 8 декабря 30-летний водитель автомобиля Toyota Camry 30 ехал из города Хромтау в сторону села Карабутак района Айтеке би по трассе Самара - Шымкент и перевернулся в овраг. Водитель был доставлен в больницу района Айтекеби, 3-летний мальчик от полученных травм скончался на месте", - сообщает Polisia.kz.


Назначены судебная и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил управления или использования транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 

Новая перемычка улучшит теплоснабжение домов в Экибастузе

08.12.2022, 21:25 40366
Ее запустили в эксплуатацию
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 8 декабря к 18.00 тепло подали во все многоэтажные дома.

Продолжается регулировка системы теплоснабжения, без тепла остается 27 частных жилых домов. Напомним, утром их было 40, сообщает Pavlodarnews.kz.

Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме. В работе семь котлоагрегатов: №№ 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15. Параметры сетевой воды составляют 82 градуса прямой и 54 градуса обратной сетевой воды.

На ЦТП-52 установили новый наземный трубопровод на ответвлении тепловой магистрали № 2, что позволило запустить теплоноситель по новому маршруту в обход изношенного. Это увеличит качество теплоснабжения всех запитанных от магистрали домов", - сообщили в ТОО.


Напомним, 6 декабря при обходе специалисты обнаружили повреждение на теплосети на улице Машхура Жусупа. Руководитель оперативного штаба Роман Скляр решил, что нужно построить наружную теплосеть в обход существующей трассы. Ее запустили в эксплуатацию.

В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 ноября.
 

В Усть-Каменогорске "заминировали" здание суда

08.12.2022, 19:30 42666
В Усть-Каменогорске "заминировали" здание суда
Фото: polisia.kz
Проводится проверка и осмотр объектов
Усть-Каменогорск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 8 декабря, в 18.05 поступило сообщение о том, что в Усть-Каменогорске заминировано здание городского суда № 1, сообщает пресс-служба МВД РК.

Специализированными службами области в настоящее время проводится проверка и осмотр объектов.
 

В Экибастузе отменили режим ЧС

08.12.2022, 18:24 44996
В Экибастузе отменили режим ЧС
Фото: instagram/ete_ekb
Режим был введен 28 ноября
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 ноября, об этом сообщил в Instagram аким города Аян Бейсекин.

Введенный 28 ноября в городе режим ЧС отменен", - написал аким.


Ранее сообщалось, что в Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты. Началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.

Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


По его словам, недопустимо все сводить к тарифной политике.

Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности", - считает депутат.

 

Троих детей и их родителей спас из огня пожарный в области Жетісу

08.12.2022, 15:47 49921
Троих детей и их родителей спас из огня пожарный в области Жетісу
Жертв и пострадавших нет
Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный спас из горящего дома троих детей и их родителей в Панфиловском районе области Жетісу.

7 декабря 2022 года около в 21 часа 40 минут в селе Улкен Шыган Панфиловского района области Жетісу произошло возгорание частного жилого дома", - сообщили в ДЧС.


О возгорании сообщил первый очевидец, который и помог эвакуироваться из горящего дома троим детям - 2010, 2014 и 2018 года рождения и их родителям. Он также вынес из дома два газовых баллона и приступил к самостоятельному тушению пожара.

Пожар удалось потушить силами сотрудников ДЧС в 22 часа 22 минуты на площади 50 кв. м. Никто из граждан не пострадал", - уточнили в департаменте.


Предварительная причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

В ведомстве рассказали, что героем стал сосед семьи - Еркебулан Айтбаев, младший сержант гражданской защиты, пожарный ПЧ-11 города Жаркента. По счастливой случайности в ту ночь он находился дома в свободное от несения службы время.


Ранее сообщалось, что в Павлодаре произошел пожар в гостинице, эвакуировано более 200 человек.  
 

На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник

08.12.2022, 11:20 53346
На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб работник 1982 года рождения, сообщает пресс-служба компании.

По сообщению пресс-службы, 8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай. Погиб газовщик 1982 года рождения.

Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются.

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Позже в департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.  

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, что авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%.

Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.
 

 

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