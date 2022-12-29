28.12.2022, 19:55 11016
Авария на теплосетях: в Экибастузе без тепла остался жилой квартал
Фото: instagram / ekibastuz_blog
Рассказать друзьям
Экибастуз. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальная авария на теплосетях произошла в Экибастузе. Без тепла остался жилой квартал, сообщает "Экибастузтеплоэнерго".
Подача тепла ограничена по улице Шешембекова. Ремонтные бригады обещают возобновить теплоснабжение многоэтажек к вечеру.
Еще одну аварию на теплосетях устраняют в частном секторе. Там без тепла остаются больше десятка жилых домов.
Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
30 ноября в Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства. На нем было заявлено, что владельцы ТЭЦ полностью возместят жителям города все расходы, возникшие из-за аварии, а также сделают перерасчет за услуги теплоснабжения.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.
На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города.
Аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях к 15 декабря полностью завершены.
новости по теме
28.12.2022, 23:26 6471
В Алматы ощущались подземные толчки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы почувствовали подземные толчки.
На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. По сообщению ГУ "Казселезащита" на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено", - сообщили в ДЧС Алматы.
По данным Сейсмологической опытно-методической экспедиции, землетрясение произошло 28 декабря в 23.16. Эпицентр расположен в 261 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана, на границе с Китаем.
Энергетический класс землетрясения составил 13,4, магнитуда MPV 6,2. Координаты эпицентра 41.83° с.ш. 79.49° в.д. Глубина 25 км.
По шкале МSК-64 в Алматы землетрясение ощущалось силой 2-3 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. От населения на линию "112, "101" поступают звонки. Проводятся мероприятия по выявлению возможных разрушений. По состоянию на 23.30 информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавили в ДЧС.
28.12.2022, 19:31 11851
В МЧС наглядно показали, в чем заключается опасность фейерверков
Уже изъяты сотни килограммов небезопасной пиротехники
Фото: astana.gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-служба МЧС РК опубликовала подборку роликов, в которых наглядно демонстрируется, что может произойти, если запускать фейерверки без соблюдения техники безопасности.
Представленные ведомством видео сняты не в Казахстане, но от негативных последствий может уберечь только четкое соблюдение инструкций.
В Казахстане проходит оперативно-профилактические мероприятия "Пиротехника". Сотрудники МЧС и полицейские проводят рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделии. Уже изъяты сотни килограммов небезопасной пиротехники.
Дополнено 28.12.2022, 20.38
Полицейские продолжают выявлять нелегальных продавцов пиротехники.
В Кызылординской области за 3 дня ОПМ «Пиротехника» изъято 186 пиротехнических изделий.
В Жамбылской области - 18 фактов нарушения по статье 196 КоАП РК и изъята 121 единица несертифицированных пиротехнических изделий, выписано штрафов на сумму почти на 4 миллиона тенге.
В Костанайской области 12 продавцов пиротехники привлекли к ответственности.
В Жетысуской области изъято 179 штук пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия.
В Алматы выявлено 23 факта незаконной реализации пиротехнических изделий, изъято 137 коробок и 125 батарей пиротехники, общий вес которых составил 1,5 кг.
Напомним, многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.
28.12.2022, 11:48 24516
В Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 28 декабря, в 7.45 на станции Карабас участка Караганда - Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов с зерном, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику. Для расследования обстоятельств случившегося в АО "НК "КТЖ" создана специальная комиссия.
По информации нацкомпании, жертв и пострадавших нет.
Движение поездов на данном участке организовано по соседнему пути. Задержаны два пассажирских поезда по станциям Кулайгыр, Караганда. Для ликвидации последствий схода задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жана-Арка, Астана", - уточнили в пресс-службе.
27.12.2022, 15:50 51916
Трехлетний мальчик 10 дней находится в коме после наркоза в больнице Костаная
Остальные дети, которым в тот же день делали операцию, пришли в себя не сразу
Рассказать друзьям
Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трехлетний мальчик уже 10 дней находится в коме после наркоза в Костанайской областной детской больнице.
По данным регионального портала "Наша газета", 15 декабря в детской областной больнице четырем мальчикам (Игорю 4 года 10 месяцев, Акназару 3 года 9 месяцев, Ерназару 2 года 5 месяцев и Амиру 3 года) сделали плановую урологическую операцию с анестезией. Операции продлились от 5 до 40 минут.
Хирургическая процедура, по словам родителей, прошла хорошо. Они ждали, что через 2 часа дети очнутся, но мальчики лежали без чувств. Спустя несколько часов у всех детей поднялась высокая температура - более 40 градусов.
Родители сообщили, что до операции дети были вполне здоровыми и подвижными, играли.
Один из мальчиков - Амир с 15 декабря до сих пор не пришел в себя и находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Я сам привез здорового ребенка в эту больницу, а сейчас из-за халатности врачей он лежит в таком состоянии", - говорит отец ребенка.
По его словам, ему поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения. Токсическая энцефалопатия" (поражение головного мозга, вызванное токсическими веществами. - Прим. ред.). Но чем вызвана интоксикация, родителям до сих пор официально не сообщили.
Остальные дети, которым в тот же день делали операцию, пришли в себя.
На этих видеокадрах - мальчики играют вместе накануне операции, 14 декабря
Быстрее всех очнулся на следующие сутки самый старший мальчик - Игорь, но у него была потеряна координация, самостоятельно сидеть не мог. Только лишь на третьи сутки после операции мальчик сделал первые шаги. 22 декабря его выписали из больницы.
Такими же темпами восстановился четырехлетний Акназар. Правда, стационар ему продлили - в больнице у мальчика обнаружили незначительную пневмонию. По словам его отца Баубека, в его палате было холодно.
Самый младший из пострадавших мальчиков Ерназар, по словам женщины, только на пятые-шестые сутки передвигался при поддержке отца. У ребенка не было аппетита. После хирургии Ерназара направили в неврологию на стационарное лечение.
Отец Амира обратился с жалобой в управление, оттуда его направили в департамент медицинского и фармацевтического контроля. Обратился в прокуратуру, где его заявление приняли.
Дополнено, 27.12.2022, 15.50
В настоящее время врачи выясняют причину послеоперационной комы у трехлетнего малыша в Костанае.
По данным медиков, перед операцией детям вкололи препарат "Профол" с действующим веществом пропофол. Ранее этот препарат использовали, и осложнений у детей он не вызывал.
Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на управление здравоохранения Костанайской области, в больнице проведут служебное расследование. Представитель уполномоченного по правам детей Арайлым Аманкулова взяла ситуацию на контроль.
В детской областной больнице прокомментировали, что этот препарат предназначен для маленьких, и новорожденных в том числе. У всех детей были разные анестезиологи. Сейчас разбираются с поставщиком препарата, отправили запрос. Я буду лично контролировать ход дела", - заявила Аманкулова.
Ситуацию также прокомментировали в областном департаменте полиции.
Материалы проверки по проведенным операциям детям в настоящее время направлены в уполномоченный орган - департамент Комитета медицинского и фармакологического контроля Министерства здравоохранения по Костанайской области для проверки действий врачей", - сообщили в ведомстве.
27.12.2022, 10:09 50096
Из-за порыва на тепловоде в Атырау 90 домов остались без тепла Дополнено
Подачу отопления прекратили с полудня 26 декабря
Рассказать друзьям
Атырау. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау из-за аварии на магистральном теплопроводе в Атырау почти 90 многоэтажных домов и одна из школ города остались без отопления.
Подачу отопления прекратили с полудня 26 декабря. К ремонту были привлечены 15 сотрудников и 5 единиц техники, сообщает телеканал "Хабар 24".
Дефект на магистральном трубопроводе, запитано 87 домов, 4 теплопункта плюс школа. Сейчас принимаются меры по их устранению на магистральной сети, находящейся на балансе ЖКХ и не техническом обслуживании тепловых сетей. Работы ведутся, по дренированию и откачке по возможности, чтобы сварщики могли свою работу свободно выполнить. Затем начнем выполнять сварочные работы, думаю, в течение 5-6 часов мы, наверное, запустим, если не раньше. Просто пока вода не дает, а дренирование производится", - прокомментировал заведующий сектором отдела ЖКХ Темирлан Аубакиров.
Дополнено 27.12.2022, 12.42
Заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Темирлан Аубакиров сообщил, что неисправность системы отопления в микрорайоне Нурсая устранена, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
26 декабря в 11.30 в микрорайоне Нурсая города Атырау вышла из строя система отопления, без тепла остались 87 многоэтажных жилых домов и средняя школа №40. В 23.50 отопление домов и объектов образования полностью восстановлено", - сказал Аубакиров.
Директор общеобразовательной средней школы №40 Жанаргуль Атчибаева сказала, что сегодня учащиеся продолжили учебу в обычном офлайн-формате.
Напомним, ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год. Для их ремонта потребуется около 182 млрд тенге.
По данным комиссии, которая провела ревизию всех ТЭЦ в Казахстане, в "красной" зоне с высокой степенью износа и риском аварий оказались 19 станций, в "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему возвращения энергетических активов в госсобственность. Подавляющее большинство респондентов ответили, что эта мера позволит навести порядок в коммунальных сетях.
Тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане.
24.12.2022, 09:59 123896
В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа
Оба малыша находятся в травматологическом отделении
Рассказать друзьям
Павлодар. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Калкаман двое детей - двух и четырех лет выпали из окна третьего этажа, сообщает пресс-служба Павлодарской детской областной больницы.
Мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали тупую травму живота. Состояние детей стабильное", - цитирует pavlodarnews.kz сообщение пресс-службы.
Оба малыша находятся в травматологическом отделении.
Ранее сообщалось, что В Алматы из окна 18-го этажа выпал подросток.
23.12.2022, 19:42 136076
В Таразе рабочий заживо сгорел в печи
Мужчина упал в раскаленную печь
Рассказать друзьям
Тараз. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 10 декабря в 07.32 на АО "Запчасть" в Таразе.
Ескалиев Г.К. 1972 года рождения в процессе плавки металла при подталкивании очередного куска железа металлическим стержнем в работающую электро-сталеплавильную печь обратной стороной крюка ударило в бок Ескалиева Г., сообщает Instagram-паблик google.taraz.
В результате удара пострадавший упал в раскаленную печь. Тело полностью сгорело.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).
22.12.2022, 15:37 156351
В Караганде "заминировали" 12 школ
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде неизвестные "заминировали" стразу 12 школ, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области
Сегодня с 11.00 в дежурную часть полиции Караганды стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства.
Отмечается, что сообщения с таким текстом поступили на электронные почты школ.
Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на места направлены все экстренные службы. Во время осмотра взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в полиции.
По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма).
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области "заминировали" две школы.
Читаемое
28.12.2022, 09:03За два дня в Алматы изъято более 200 кг небезопасной пиротехники 28.12.2022, 10:5231351Под Алматы приостановлена стройка, вызвавшая недовольство местных жителей 28.12.2022, 09:3329386Задержан глава филиала АО "Пассажирские перевозки" 28.12.2022, 12:0829156Мажилисмен потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам 28.12.2022, 11:4824646В Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов 22.12.2022, 15:37156601В Караганде "заминировали" 12 школ 22.12.2022, 10:09155756В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария 23.12.2022, 19:42136206В Таразе рабочий заживо сгорел в печи 24.12.2022, 09:59124026В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа 23.12.2022, 00:17121191В Кызылординской области полицейские нашли убившего лебедя живодера 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством249601В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34248756ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13248091В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33244016Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35240511Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?