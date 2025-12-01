10.12.2025, 20:37 13576
Четверо железнодорожников погибли под колесами поезда в Карагандинской области
Depositphotos
Караганда. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На участке Мойынты - Шыганак, на перегоне Шешенкара - Каражангыл, четверо работников железной дороги погибли под колесами грузового поезда, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
При следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение. В зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган выполняла плановые работы по смене рельса. Несмотря на предпринятые все необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью", - проинформировали в КТЖ.
Как отметили в компании, для установления всех обстоятельств и причин произошедшего создана специальная комиссия во главе главного инженера АО "НК "КТЖ" в составе руководителей ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место происшествия для проведения расследования.
10.12.2025, 18:32 18421
Пассажирке рейса Актобе - Алматы стало плохо в самолете, ее не удалось спасти
Актобе. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во время выполнения рейса DV712 Актобе - Алматы у одной из пассажирок внезапно ухудшилось состояние здоровья, врачи не смогли ее спасти, сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT.
Кабинный экипаж незамедлительно инициировал медицинскую процедуру оповещения и приступил к оказанию первичной помощи. На запрос откликнулись пассажиры с медицинской подготовкой, включая врача-кардиолога, которые совместно с бортпроводниками проводили реанимационные мероприятия", - проинформировали в компании.
Как отметили в SCAT, командир воздушного судна оперативно принял решение о возврате в аэропорт вылета, обеспечив посадку в максимально короткие сроки.
После приземления пассажирка была передана бригаде скорой медицинской помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия и позднее констатировала смерть", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что экипаж действовал оперативно, скоординированно и строго в соответствии с установленными авиационными и медицинскими протоколами. В условиях полета были предприняты все возможные меры для оказания помощи пассажирке.
09.12.2025, 11:27 95261
Посетителей двух торговых центров эвакуировали в Алматы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве
Речь идет о торговых центрах Mega Park и Mega Alma-Ata
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посетителей двух торговых центров эвакуировали в Алматы из-за анонимного сообщения о возможном заминировании.
По обеим локациям проведен комплексный комиссионный осмотр экстренными оперативными службами. Взрывные устройства не обнаружены, объекты возвращены к штатному рабочему режиму", - сообщили в департаменте полиции города.
В настоящее время оперативное подразделение полиции устанавливает личность анонима, который сделал ложное сообщение, чтобы привлечь его к ответственности.
08.12.2025, 11:09 188431
Пять человек погибли в результате ДТП в Актюбинской области Дополнено
Depositphotos
Актобе. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области 7 декабря примерно 08.40 на 1024-м км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по автодороге республиканского значения Самара - Шымкент со стороны поселка Карабутак в направлении Кызылординской области, возле поселка Улгайсын допустил опрокидывание автобуса", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в салоне автобуса находились 49 граждан Узбекистана, следовавших по направлению Пермь - Ташкент.
В результате ДТП пять пассажиров скончались на месте ДТП, 11 пассажиров доставлены в ЦРБ Айтекебийского района с различными телесными повреждениями. Причина ДТП выясняется", - сообщили в департаменте.
Дополнено 08.12.2025, 13.30
В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Актюбинской области, сообщает портал "Мой город".
13 человек после осмотра отпустили. Все мужчины. У них в основном были ушибы и ссадины, одному наложили гипс. Двое мужчин, которым 51 год и 39 лет, остаются в больнице. У одного сочетанная травма, он в сознании, у второго сотрясение головного мозга. Пострадавшие получают лечение", - говорится в сообщение.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных ДТП с многочисленными жертвами.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
В начале декабря семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек.
08.12.2025, 09:55 192666
В Астане загорелось кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City
МЧС РК
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в Астане загорелось кафе, расположенное в отдельно стоящем одноэтажном здании бывшего кинотеатра Cinema City в районе Байконур на улице Амангельды Иманова, передает корреспондент агентства.
По уточненным данным, в Астане в районе Байконур по улице Амангельды Иманова произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного кафе и наружной обшивки. От теплового воздействия пострадал рядом стоящий грузовой автомобиль", - проинформировали в МЧС РК.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
07.12.2025, 16:23 253651
В Акмолинской области погиб полицейский при исполнении
polisia.kz
Кокшетау. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проводится расследование по факту гибели инспектора патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Трагический инцидент произошел 7 декабря на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты. Предварительно установлено, что водитель автомашины "Тойота Камри" не справился с рулевым управлением и допустил наезд на инспектора патрульной полиции, обеспечивающего безопасность дорожного движения, предупреждая водителей об опасности на дороге, снижении скорости и сужении проезжей части", - проинформировали в полиции.
Как отметили в пресс-службе, по данному факту будет проведено тщательное и объективное расследование.
06.12.2025, 17:17 333831
Военнослужащий и его ребенок погибли в результате пожара на территории погранзаставы в Алматинской области
Depositphotos
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 6 декабря 2025 года на территории пограничной заставы "Нарынкол" в Алматинской области произошло возгорание служебного дома, сообщили в Пограничной службе КНБ РК.
Пожар был ликвидирован силами ДЧС. В результате чрезвычайного происшествия погибли военнослужащий и его ребенок", - проинформировали в Погранслужбе.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области рано утром 18 ноября произошла страшная трагедия. В одном из домов, где хозяева принимали гостей, вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 13 человек, 10 из них - дети.
05.12.2025, 20:17 405446
Рабочий упал с высоты и погиб в Петропавловске
Начато досудебное расследование по признакам нарушения правил охраны труда
Петропавловск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске произошла трагедия. При установке интернета упал с высоты примерно 6-7 метров и разбился насмерть сотрудник ИП, сообщает 7152.kz
Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть до приезда от политравмы.
Как сообщили корреспонденту агентства в департаменте полиции СКО, по данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения правил охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее в Астане трое рабочих упали с высоты пятого этажа на одной из строительных площадок.
04.12.2025, 12:46 481061
В Алматы произошло землетрясение силой три балла
Depositphotos
Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в три балла произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 12.44. Его эпицентр расположен в 277 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Китая, сообщили в ДЧС Алматы.
Расчетная интенсивность составила в:
- Алматы - 3 балла;
- селе Саты Кегенского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Кеген Кегенского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Нарынкол Райымбекского района Алматинской области - 3 балла;
- городе Есике - 3 балла;
- городе Талраре - 3 балла;
- селе Кокпек Енбекшиказахского района Алматинской области- 3 балла;
- селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области - 3 балла;
- городе Каскелене - 3 балла;
- селе Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Кайыпова Уйгурского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области - 3 балла;
- селе Отеген-Батыр Илийского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Боралдай Илийского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Чунджа Уйгурского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области - 2 балла;
- городе Алатау - 2 балла;
- городе Конаеве - 2 балла;
- селе Курты Илийского района Алматинской области - 2 балла;
- селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области - 2 балла;
- городе Жаркенте - 2 балла;
- селе Кордай Кордайского района Жамбылской области - 2 балла;
- городе Текели - балла;
- селе Балпык-Би Коксуского района Жетысуской области - 2 балла;
- селе Карабулак Ескельдинского района Жетысуской области - 2 балла;
- городе Талдыкоргане - 2 балла;
- селе Баканас Балхашского района Алматинская области - 2 балла;
- городе Уштобе - 2 балла;
- городе Шу - 2 балла;
- селе Мерке Меркенского района Жамбылской области - 2 балла;
- селе Толе Би Шуйского района Жамбылской области - 2 балла;
- селе Жансугуров Аксуского района Жамбылской области - 2 балла;
- городе Сарканде - 2 балла;
- селе Кулан района имени Рыскулова Жамбылской области - 2 балла.
В акимате города Алматы подчеркнули, что все системы оповещения сработали штатно.
Жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения - городские сирены, в ТРЦ и общественных местах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу. Паники и давки не наблюдалось", - заявили пресс-службе.
Дополнено 04.12.2025, 14.05
В Алматы для оказания помощи работает горячая линия с участие психологов ДЧС: 8 (727) 278 20 83, 8 (727) 278 20 84.
В МЧС также рассказали, что специалисты обследовали русла рек, гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - заверили в ведомстве.
Напомним, в январе прошлого года произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. Необходимо отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. В МЧС РК заявили, что в городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Однако, по словам некоторых алматинцев, во время землетрясения SMS-оповещения не поступали, но сработала система оповещения Android. Как сообщили жители города, SMS-оповещения начали поступать только после подземных толчков. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения. Находясь в панике, горожане не могли дозвониться до своих близких, чтобы удостовериться в их безопасности. Позже в Алматы была внедрена новая система оповещения о ЧС.
