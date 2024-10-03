Число ДТП в Казахстане выросло на 90% - генпрокурор

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Конаев. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Илийском районе здания ГКП "Средняя школа № 20" и ГКП "Средняя школа № 20" переданы на баланс аппарата акима Илийского района.





Однако в результате землетрясения, произошедшего 4 марта, на стенах и полах средней школы № 40 в селе Жайнақ Боралдайского сельского округа (построенной в 2016 году) и средней школы № 20 в селе Түймебаев Ащыбұлақского сельского округа (построенной в 2013 году) образовались большие трещины. В связи с аварийным состоянием было запрещено их использование.





В районе будет объявлено о природной чрезвычайной ситуации местного масштаба для выделения средств из чрезвычайного резерва соответствующего местного исполнительного органа для проведения восстановительных работ.