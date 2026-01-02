Десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Фото: МЧС

Тараз. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в новогоднюю ночь произошли возгорания в одном из многоэтажных домов и в ресторане, сообщили в пресс-службе МЧС РК.





31 декабря в 22.18 в Таразе произошло возгорание балкона на пятом этаже с последующим распространением огня на всю площадь кровли пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение всей кровли", - проинформировали в МЧС.





Силами ДЧС Жамбылской области эвакуировано 100 человек, из них 30 детей. Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля, а затем на базе расположенной рядом школы был организован пункт обогрева.





Пожар ликвидирован в 00.13 на предварительной площади 900 квадратных метров. В тушении участвовали 62 человека и 22 единицы техники.





Пострадавших нет. Причина устанавливается.





Кроме того, в городе Таразе по проспекту Жамбыла произошло загорание летника, пристроенного к двухэтажному зданию ресторана. Из ресторана эвакуировали около 100 человек. Оперативными мерами не допущено распространение огня на основное здание ресторана и рядом стоящую АЗС.





Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - уточнили в МЧС.





По информации ведомства, за прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 210 выезда, из них на пожары и случаи горения 91, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 119.