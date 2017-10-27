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Из горящей квартиры в микрорайоне Алгабас-1 Алматы до приезда пожарных вызволили женщину27.10.2017
Происшествия  11:13

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - Из горящей квартиры в микрорайоне Алгабас-1 Алматы до приезда пожарных вызволили женщину, передает Kazakhstan Today.

"27 октября 2017 года в 01.21 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры по адресу: Алатауский район, жилой комплекс "Атлетическая деревня", микрорайон Алгабас-1, дом 5/4. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 01.29. Как выяснилось, произошло горение квартиры на втором этаже в девятиэтажном жилом доме. В ходе тушения пожара эвакуировано 10 человек, из них двое детей", - рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По ее словам, до прибытия пожарных расчетов сотрудник городского ДЧС Айдос Нусупбаев, проживающий в соседнем доме, услышав крики помощи и увидев открытое горение, бросился на помощь. Он вызвал противопожарную службу (101) и вместе с четырьмя жителями жилого комплекса спас У.Есбергенову, хозяйку горящей квартиры, через оконный проем второго этажа. Поднявшись на подоконник первого этажа, Нусупбаев поддерживал женщину за ноги и спускал ее вниз, где находились четверо соседей. Убедившись, что женщине ничего не грозит, и в квартире отсутствуют люди, Нусупбаев побежал в подъезд горящей квартиры для эвакуации жителей в безопасное место.

Пожар удалось локализовать в 01.36 и ликвидировать в 01.45, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

Как уточнила Баймухамбетова, в тушении пожара были задействованы 29 человек личного состава и восемь единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Алматы.
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