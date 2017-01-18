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Из-за дорожной аварии более 1100 домов в Алматы остались без газа17.01.2017
  • Фото: 1tulatv.ru
Происшествия  12:05

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Из-за дорожной аварии более 1100 домов в Алматы остались без газа, сообщили в пресс-службе Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

Согласно информации, 16 января, в 17.20-17.30, вследствие повреждения газопровода по причине ДТП на улице Кабанбай батыра (угол улицы Яблочной) в Медеуском районе города Алматы были отключены от газоснабжения 40 шкафных газорегуляторных пунктов и 1127 вводов жилых домов в квадрате улиц Кастеева - Яблочная - Диваева - Карасай батыра - Кабанбай батыра - ВОАД, передает Kazakhstan Today.

В компании отметили, что виновник ДТП с места происшествия скрылся, оставив дома жителей без газоснабжения и тепла при минусовой температуре.

"В этот же день на участке проведены ремонтно-восстановительные работы, пуско-наладочные работы и восстановлено газоснабжение. В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения 16 января газовой службой все работы были произведены в оперативном режиме в вечернее время и до поздней ночи, несмотря на норматив проведения данного вида работ в дневное время. Задействованы 6 бригад специалистов газовой службы города и 5 единиц спецтехники, после чего для повторного пуска газа произведен обход жилых домов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что "нарушение целостности газопровода влечет за собой не только прекращение подачи теплоснабжения в холодный зимний период для многочисленного количества жителей, но и огромные затраты технических ресурсов, времени и нагрузку для газовиков".

Компания убедительно просит очевидцев происшествия оказать содействие и предоставить любую имеющуюся информацию о данном инциденте по номеру: 8727 2530207.
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