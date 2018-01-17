Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 января 2018
  • 24
  • :
  • 09
Все области
-13º Туман
днем 3º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Мужчина спас двухлетнюю дочку, но сам с супругой погиб при пожаре в Костанайской области17.01.2018
  • Фото: газета-Литер
Происшествия  12:50

Костанай. 17 января. Kazakhstan Today - Мужчина спас двухлетнюю дочку, но сам с супругой погиб при пожаре в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 15 января в Мендыкаринском районе глава семьи возвращался домой и увидел, что дом охвачен огнем. Он забежал в помещение и вынес дочку, которой еще не исполнилось и трех лет, пишет alau.kz.

"Спастись самому и спасти супругу не удалось. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Сейчас на месте пожара работают сотрудники пожарной испытательной лаборатории, которые и выяснят причину возникшего пожара", - отметили в ДЧС.

В ДЧС настоятельно призывают граждан обращать внимание на состояние электропроводки, дымоходов, вентиляционных каналов, исправность газовых и печных котлов. Специалисты советуют приобрести домой огнетушитель, который всегда должен находиться на видном месте.
Просмотров: 5051
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
17.01.2018   19:57
Porsche Cayenne врезался в ворота Акорды
17.01.2018   19:04
Вынесен приговор водителю, сбившему насмерть бойца СОБР в Алматы
17.01.2018   16:14
Фото: http://alau.kz
Военный суд оправдал заместителя командира воинской части, ранее осужденного за халатность
17.01.2018   15:04
В двух районах Акмолинской области объявлен режим ЧС для ликвидации последствий бурана
17.01.2018   13:07
Фото: www.zakon
В Атырауской области ликвидирован разлив нефти на нефтеперекачивающей станции
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today