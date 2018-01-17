Костанай. 17 января. Kazakhstan Today - Мужчина спас двухлетнюю дочку, но сам с супругой погиб при пожаре в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 15 января в Мендыкаринском районе глава семьи возвращался домой и увидел, что дом охвачен огнем. Он забежал в помещение и вынес дочку, которой еще не исполнилось и трех лет, пишет alau.kz

"Спастись самому и спасти супругу не удалось. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Сейчас на месте пожара работают сотрудники пожарной испытательной лаборатории, которые и выяснят причину возникшего пожара", - отметили в ДЧС.

В ДЧС настоятельно призывают граждан обращать внимание на состояние электропроводки, дымоходов, вентиляционных каналов, исправность газовых и печных котлов. Специалисты советуют приобрести домой огнетушитель, который всегда должен находиться на видном месте.

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