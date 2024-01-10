09.01.2024, 17:28 7926
Певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены
Турлыханов признал вину
Фото: Instagram/rakhat_turlykhanov
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Племянник депутата Даулета Турлыханова певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы.
Постановлением суда Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 73-2 КоАП, и подвергнут к административному взысканию виде административного предупреждения", - проинформировали в пресс-служба.
Судом установлено, что в декабре прошлого года он, устроив дома скандал, нанес своей супруге побои.
В суде Т. вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирились с Т.", - добавили в суде.
Напомним, в октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
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09.01.2024, 11:55 12331
Южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности к паводкам - МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности к паводковому периоду, заявил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.
Согласно предварительному прогнозу Казгидромета, в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков тоже предполагается больше нормы. При этом, покрытость территорий снегом в 5 регионах составляет до 70%, в 12 свыше 90%. Поэтому, южным регионам с учетом прошлогоднего паводка в феврале месяце, северным регионам из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре месяце, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты.
В постоянной готовности находятся воздушные суда АО "Казавиаспас" на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения. Воинские части гражданской обороны также готовы к участию в спасательных операциях. Практическая отработка действий органов управления, сил и средств системы гражданской защиты будет осуществлена в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2024" со штабом управлением в городе Актобе", - добавил он.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов напомнил, что в конце прошлого и в начале этого года практически по всей стране выпало большое количество осадков в виде снега и дождя.
Сегодня площадь покрытия снегом составляет порядка 90% территории страны. Все это значительно увеличивает риски активного паводка. Уже имеются факты подтопления населенных пунктов и размыва дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Кроме того, в середине декабря в Алматы по руслу реки Есентай произошел локальный ледово-водный паводок. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. И эти случаи зафиксированы в самый разгар зимы, до интенсивного паводкового периода. В этой связи акиматам регионов необходимо обратить особое внимание на эту проблему и активизировать свою работу в данном направлении", - заявил глава правительства.
Он также подчеркнул, что Министерству водных ресурсов уже сейчас нужно определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними.
Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами следует провести в феврале учения "Көктем-2024" и отработать алгоритм конкретных действий при осложнении паводковой ситуации. Также нужно подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения. Надо определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных", - добавил Алихан Смаилов.
Напомним, весенние паводки становятся ежегодной проблемой во многих регионах Казахстана.
В апреле прошлого года разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области.
В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа.
В Актобе в марте с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" из-за подтоплений пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе 44 ребенка.
08.01.2024, 09:11 41221
В Атырауской области скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме трехмесячный ребенок
Ранее в больнице скончались двое членов семьи
Фото: Ак Жайык
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Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января 2024 года в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в селе Кокарна Атырауской области, сообщает "Ак Жайык".
Напомним, что трагедия случилась 2 января. Из-за взрыва газа произошло обрушение стены дома с последующим возгоранием. В доме находилась семья из пяти человек. Все они были госпитализированы с обширными ожогами. Среди пострадавших было два ребенка 2021 и 2023 годов рождения. Позднее в больнице скончались двое членов семьи: мужчина, 1965 года рождения и женщина, 1970 года рождения.
08.01.2024, 08:58 42481
В Кокшетау в батутном центре произошел пожар, эвакуировано 60 человек
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Кокшетау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье вечером в батутном центре на улице Абая в Кокшетау произошел пожар, эвакуировано 60 человек.
По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в 16.54 в помещении сауны на площади 60 квадратных метров. Пожар локализован в 17.30 и ликвидирован в 17.53.
До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 детей, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.
На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 31 человек личного состава и 9 единиц техники.
07.01.2024, 18:37 57926
Трагедия на "Майкаинзолото": геосканер обнаружил металлический предмет
Спасатели провели геосканирование образовавшегося вывала
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Павлодар. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - На "Майкаинзолото" работы идут в круглосуточном режиме с использованием тяжелой техники, сообщает Pavlodarnews.kz.
7 января установили кран предприятия "Богатырь Комир". С его помощью специалисты АО "АК Алтыналмас" и спасатели ДЧС провели геосканирование образовавшегося вывала для поиска пустот, металла или прочих аномалий.
С помощью крана бригада спустилась к месту, затем провела геосканирование специальным оборудованием.
По результатам сканирования геосканером под грунтом на глубине пяти метров обнаружен металлический предмет, предположительно - это автобус", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области
В поисковых работах задействованы 134 человека, 37 машин, три кинологических расчета и два дрона.
Напомним, в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
07.01.2024, 15:46 60721
Мор лебедей в Мангистауской области: зафиксирована гибель 601 особи
Фото: кадр из видео
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Актау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос массового мора лебедя-шипуна подняли на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает "Лада".
Факт гибели уже 601 особи лебедя-шипуна подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По словам руководителя ведомства Габбаса Досатова, информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.
По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", - сообщил Габбас Досатов.
Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования для выявления вовлеченных факторов.
Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться", - сказал Нурлан Ногаев.
Исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.
Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц.
07.01.2024, 11:44 64016
Трагедия в Уральске: задержан арендатор кафе
По факту начато досудебное расследование
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Уральск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - ДЧС ЗКО по факту возгорания и гибели людей в кафе Rizyq начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц", сообщает портал "Мой город".
6 января арендатор кафе задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Межведомственной следственно-оперативной группой назначены необходимые экспертизы. Другие подробности не разглашают в интересах следствия", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Уральске в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением. Под завалами разрушенного кафе были обнаружены тела трех человек.
07.01.2024, 10:44 64981
Жители Алматы ощутили землетрясение в два балла
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Алматы. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 января 09 час. 10 мин. 27 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 10 км.
В Тургене ощущались подземные толчки в 3 балла, жители Алматы - в 2 балла.
05.01.2024, 11:25 100126
В Павлодарской области автобус провалился в воронку: к поискам подключили кинологов
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области к поискам автобуса, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, подключили кинологов, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
К поисковым работам подключены кинологические расчеты ДЧС города Астаны и Павлодарской области", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, на месте обвала по-прежнему происходит сход грунта.
Границы обвала не устойчивы. Спасатели работают в режиме повышенной опасности (...) Всего на месте происшествия задействованы 116 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС, полиции, РЦШ ПВАСС, службы 103, а также местных исполнительных органов", - заявили в департаменте.
Напомним, вчера в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
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