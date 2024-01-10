Певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены

Уже имеются факты подтопления населенных пунктов и размыва дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях

Фото: МЧС РК

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности к паводковому периоду, заявил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.





Согласно предварительному прогнозу Казгидромета, в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков тоже предполагается больше нормы. При этом, покрытость территорий снегом в 5 регионах составляет до 70%, в 12 свыше 90%. Поэтому, южным регионам с учетом прошлогоднего паводка в феврале месяце, северным регионам из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре месяце, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", - сообщил министр.





Он подчеркнул, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты.





В постоянной готовности находятся воздушные суда АО "Казавиаспас" на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения. Воинские части гражданской обороны также готовы к участию в спасательных операциях. Практическая отработка действий органов управления, сил и средств системы гражданской защиты будет осуществлена в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2024" со штабом управлением в городе Актобе", - добавил он.





В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов напомнил, что в конце прошлого и в начале этого года практически по всей стране выпало большое количество осадков в виде снега и дождя.





Сегодня площадь покрытия снегом составляет порядка 90% территории страны. Все это значительно увеличивает риски активного паводка. Уже имеются факты подтопления населенных пунктов и размыва дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Кроме того, в середине декабря в Алматы по руслу реки Есентай произошел локальный ледово-водный паводок. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. И эти случаи зафиксированы в самый разгар зимы, до интенсивного паводкового периода. В этой связи акиматам регионов необходимо обратить особое внимание на эту проблему и активизировать свою работу в данном направлении", - заявил глава правительства.





Он также подчеркнул, что Министерству водных ресурсов уже сейчас нужно определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними.





Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами следует провести в феврале учения "Көктем-2024" и отработать алгоритм конкретных действий при осложнении паводковой ситуации. Также нужно подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения. Надо определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных", - добавил Алихан Смаилов.





Напомним, весенние паводки становятся ежегодной проблемой во многих регионах Казахстана.





В апреле прошлого года разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области.





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