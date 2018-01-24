Пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Атырауской области (ВИДЕО)23.01.2018
Происшествия 16:59
Атырау. 23 января. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Атырауской области сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, перевозившего зерно, передает Kazakhstan Today.
Инцидент произошел в 09.43 в Жылойском районе, разъезд Шокпартогай, на участке "Макат - Кульсары", сообщает газета "Ак Жайык". Уточняется, что происшествие на движение других поездов не повлияло. Жертв и пострадавших нет. Сейчас железнодорожники ведут аварийно-восстановительные работы.