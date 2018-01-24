Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 января 2018
  • 04
  • :
  • 08
Все области
-30º Туман
днем -9º    ночью -17º
17:00
.
Aнонс

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Атырауской области (ВИДЕО)23.01.2018
  • Фото: http://azh.kz
Происшествия  16:59

Атырау. 23 января. Kazakhstan Today - Сегодня утром в Атырауской области сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, перевозившего зерно, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в 09.43 в Жылойском районе, разъезд Шокпартогай, на участке "Макат - Кульсары", сообщает газета "Ак Жайык". Уточняется, что происшествие на движение других поездов не повлияло. Жертв и пострадавших нет. Сейчас железнодорожники ведут аварийно-восстановительные работы.



Просмотров: 7698
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
23.01.2018   20:34
В КТЖ назвали причину схода вагонов в Атырауской области
23.01.2018   19:35
С автодорог Акмолинской области за сутки эвакуировали 125 человек
23.01.2018   18:12
Фото: http://azh.kz
В Атырауской области арестовали водителя иномарки, по вине которого погибли пять человек
23.01.2018   16:59
Фото: http://azh.kz
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Атырауской области (ВИДЕО)
23.01.2018   16:43
Фото: bnews.kz
В Астане за несколько дней сгорели семь автомобилей
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today