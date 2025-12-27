26.12.2025, 12:20 26841
В Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы экстренно сел самолет Lufthansa LH 0722, летевший из Мюнхена в Пекин, сообщает Авиационная администрация Казахстана.
Стало плохо пассажиру рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, направлявшегося по маршруту Мюнхен - Пекин, он потерял сознание. Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолету в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи. По прибытии медицинских работников было установлено, что пассажир скончался еще во время полета", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что борт был дозаправлен в Алматы и вылетел в аэропорт назначения.
В пресс-служба департамента полиции на транспорте также прокомментировали инцидент.
По данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Скоропостижно скончавшийся является гражданином иностранного государства. В настоящее время проводится расследование", - добавили в пресс-службе.
Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за технической неисправности.
Ранее в Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Пекин. На борту скончался пассажир.
26.12.2025, 13:22 24621
Дети пострадали от пиротехники на юге Казахстана
Фото: Depositphotos
Туркестан. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области дети пострадали в результате использования пиротехники во дворе частного дома, сообщает пресс-служба Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Состояние детей, пострадавших от пиротехники, стабильное, угрозы жизни нет. Инцидент произошел в результате использования запрещенного пиротехнического изделия во дворе частного дома. Дети были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Однако данный случай подтверждает необходимость жесткого контроля за досугом несовершеннолетних", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что комитет на постоянной основе проводит информационно-разъяснительную работу.
Нами направлены официальные письма во все организации образования страны с требованием обеспечить максимальные меры безопасности и усилить профилактику в преддверии праздников. Однако эффективность этих мер невозможна без участия самих родителей (...) Мы призываем каждого родителя проявить максимальную бдительность. Не допускайте детей к опасным предметам. Праздник не должен обернуться трагедией", - добавили в ведомстве.
Ранее в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов разъяснил, какую пиротехнику можно использовать, а за какую грозит ответственность.
24.12.2025, 21:03 77496
В метро Алматы произошло короткое замыкание
Причины произошедшего выясняются
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на станции метро "Абай", по предварительным данным, произошло короткое замыкание, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС. В ходе осмотра открытого горения не установлено", - проинформировали в ведомстве.
По данным метрополитена, машинистом оперативно приняты соответствующие меры по остановке подвижного состава и высадке пассажиров.
Состав был направлен в депо для проведения проверки. Причины произошедшего выясняются. Проводится компьютерная диагностика. Задействован резервный состав, движение поездов восстановлено в течение 15 минут. Метрополитен работает в штатном режиме", - уточнили в МЧС.
23.12.2025, 12:04 113956
В Каспийском море произошло землетрясение
Магнитуда составила 5,3
Актау. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 23 декабря 2025 года 09.32 в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Казахстанский национальный центр данных.
Координаты эпицентра: 41.27 градуса северной широты, 53.04 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=13.1", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря в Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае.
22.12.2025, 12:12 137636
Аким одного из городов в Актюбинской области совершил суицид
Начато досудебное расследование
Актобе. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Темира Актюбинской области Еркин Далмагамбетов совершил суицид, передает корреспондент агентства.
Аким города Темира Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Его тело нашли дома 20 декабря около девяти вечера. Чиновнику было 46 лет", - пишет телеграм-канал "ГосАрхив".
В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали информацию.
Полицией по факту суицида начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае.
22.12.2025, 10:22 141411
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения, произошедшего сегодня ночью на территории Китая, сообщили в Казахстанском национальном центре данных.
22 декабря 2025 года 02.16 на территории Китая произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы. Магнитуда - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.
18.12.2025, 10:16 326041
Мост обрушился в Туркестанской области
Фото: gov.kz
Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мост через реку Келес в Туркестанской области обрушился 17 декабря 2025 года, сообщили в акимате Келесского района.
В связи с обрушением моста через реку Келес на территории Кошкаратинского сельского округа движение транспорта на данном участке полностью приостановлено. В целях обеспечения безопасности населения и участников дорожного движения рассмотрена объездная дорога протяженностью 10-15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение осуществляется через этот альтернативный маршрут", - проинформировали в районном акимате.
Установлены дорожные знаки, усилен контроль со стороны соответствующих служб.
Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться указанной объездной дорогой", - обратились в акимате к водителям.
По данным ведомства, ранее на мосту через реку Келес образовалась трещина. В связи с этим в целях обеспечения безопасности движение по мосту было приостановлено.
По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Мост находился на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.
18.12.2025, 10:09 313601
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Конаеве
Фото: акимат Конаева
Конаев. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Конаеве после повреждения сильным ветром кровли ряда зданий, сообщили в городском акимате.
В городе Конаеве в ночь с 11 на 12 декабря в результате сильного ветра (максимальный порыв ветра более 25 метров в секунду) были повреждены кровли ряда жилых домов и зданий, а также выведены из строя опоры уличного освещения. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан аким города Конаева принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. С 17 декабря официально объявлена ЧС местного масштаба", - уточнили в акимате.
За счет средств чрезвычайного резерва планируется провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах.
Отмечается, что в настоящее время ситуация в Конаеве стабильная: электроснабжение, водо- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме.
