Подробности поиска казахстанских альпинистов в горах Тянь-Шаня рассказали в КЧС

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Комитет по ЧС МВД РК опубликовал подробности поисковой операции казахстанских альпинистов , 15 августа пропавших в горах Тань-Шаня в Кыргызстане, передает Kazakhstan Today.

После получения сообщения о том, что на пике "Победы" в горах Тянь-Шаня пропали три казахстанских альпиниста, МВД Республики Казахстан обратилось с письмом в МЧС Кыргызской Республики об оказании содействия в организации поиска и спасения казахстанских альпинистов путём привлечения воздушного судна и спасательных групп. Незамедлительно был создан совместный оперативный штаб Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, Посольства РК в Кыргызской Республике, Министерства обороны РК, Пограничной службы КНБ РК и Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики для решения вопросов по пересечению государственной границы спасательной группы воздушным путем и координации поисково-спасательных работ в горной местности Кыргызской Республики, сообщили в ведомстве.

Согласно оперативной информации, последний раз пропавшие альпинисты подали сигнал на высоте свыше 6000 метров, в этой связи требовался вертолет и пилоты способные осуществлять полеты на высотах свыше 4 000 метров.

В Казахстане только спасательная авиация КЧС МВД имеет возможность участвовать в таких сложных спасательных операциях в горной местности и способна подниматься на высоту до 6 000 метров. По указанию руководства страны и министра МВД 19 августа был подготовлен на вылет борт МИ-171 Казавиаспаса КЧС МВД РК под управлением опытного командира воздушного судна Сергея Королькова для начала поисково-спасательной операции в горах Тянь-Шаня. Несмотря на допустимую высоту полета до 6 000 метров, экипаж, под руководством опытного пилота не думая об опасности, поднял борт на предельные высоты, и обеспечил поиск альпинистов с высоты 6400 метров до 5100 метров, при этом совершив 14 виражей . К тому же при облете вертолет сближался со склоном горы на расстоянии 70 метров для эффективной работы тепловизоров, что также представляла опасность всей поисковой группе на борту", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 4 августа группа казахстанских альпинистов с большим опытом (более 10 лет) - Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев - начала свою экспедицию на самый суровый семитысячник - пик Победа. 15 августа они сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попали в лавину и потеряли часть снаряжения. 16 августа группа в последний раз выходила на связь, тогда они сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6900 метров, Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее 4 дней. Операцию по спасению казахстанских альпинистов не могли начать из-за сложных погодных условий . 18 августа, как только установилась погода, вертолет совершил облет пика Победы, но следов казахстанской группы обнаружено не было. 19 августа на Южный Иныльчек прибыл борт МЧС Казахстана вместе со спасательной группой. 20 августа прибыл военный борт Республики Казахстан, во главе с альпинистами - Василием Пивцовым и Максутом Жумаевым.

В Федерации альпинизма Алматы признали, что шансов найти живыми альпинистов нет.

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