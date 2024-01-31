Подземные толчки силой в два балла вновь ощущались в Алматы

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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в два балла вновь произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.





Землетрясение произошло в 14.17. Его эпицентр расположен в 269 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.





В Алматы сила подземных толчков составила два балла.





Отметим, что с сегодняшнего утра казахстанские сейсмологи зарегистрировали семь землетрясений с эпицентром на территории Китая.





Кроме того, четыре землетрясения были зафиксированы минувшей ночью. Одно из них, сила которого составила два балла, ощутили жители Алматы и Талгара.





Вчера казахстанскими сейсмологами было зафиксировано более 10 землетрясений. Они не ощущались на территории РК.





Дополнено 26.01.2024, 16.20





По данным Национального научного центра сейсмологического наблюдения и исследований, в период с 23 января по 26 января по Казахстану зарегистрировано более 1800 слабых афтершоков, только 11 из них имели ощутимость в Алматы в 2 балла.





Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день, это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс - сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей и других параметров. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим", - рассказали сейсмологи.





Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.





Президент РК поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.





Депутаты на заседании мажилиса отметили , что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.



