Жители Алматы ночью ощутили еще одно землетрясение  

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и Талгаре ночью ощущались подземные толчки от землетрясения магнитудой 5,7 на территории Китая, передает корреспондент агентства.





Землетрясение произошло в 02.01. Его эпицентр расположен в 262 км на юго-восток от Алматы, сообщили в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.





Отмечается, что землетрясение ощущалось в Алматы и Талгаре силой 2 балла по шкале МSК-64.





После землетрясения, которое произошло ночью 23 января на границе Кыргызстана и Китая, сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки. За сегодняшнюю ночь зарегистрировано четыре землетрясения, еще три произошли утром. Вчера казахстанскими сейсмологами было зафиксировано более 10 землетрясений. Они не ощущались на территории РК.





По сведениям сейсмологов, сейсмическая активность 23 января была обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстан. Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается в течение последующих суток. Специалисты отмечают, что их сила составляет не более 2 баллов и они не представляют опасности для территории города Алматы. Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день.





Это тоже закономерное явление, сколько именно по времени будет происходить этот процесс - сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры, тектонических особенностей. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим", - отметили специалисты.









Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.





Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.





По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.





Президент РК поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.





Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.



