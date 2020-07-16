Полицейские Акмолинской области нашли пропавшую без вести школьницу

Кокшетау. 15 июля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские установили местонахождение 15-летней без вести пропавшей Еркежан Ботабек, передает Kazakhstan Today.

Девочку усиленно искали полицейские, спасатели, около 200 волонтеров и жители района. В течение трех суток полицейские проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск пропавшей.

С привлечением сил и средств подразделений ДЧС водолазами были проверены водоемы и места для купания. Поиски проводились на территории не только Шортандинского, но и соседних районов Акмолинской области, а также столицы. 15 июля полицейские нашли девочку в Нур-Султане, в квартире ее знакомого.

В департаменте полиции Акмолинской области отметили, что в отношении несовершеннолетней каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось. Девочка передана родителям.

Заявление об исчезновении 15-летней Еркежан Ботабек поступило в отдел полиции Шортандинского района 12 июля. Мама пропавшей девочки рассказала, что ее дочь вышла на пробежку в 06.00 на стадион поселка Шортанды. Через сорок минут сотовый телефон уже был отключен.





Это не первый случай исчезновения молодых девушек в регионе. 26 июня Акмолинские полицейские в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело ранее без вести пропавшей 19-летней Анастасии Ромасюнь.

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