Пропавшую в Акмолинской области девушку нашли мертвой

На теле пропавшей признаков насильственной смерти не установлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по статье УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщила пресс-служба ДП Акмолинской области.
Как сообщалось ранее, 19 июня в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от 19-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что ее сводная сестра Ромасюнь Анастасия Александровна, 2001 года рождения, вышла с работы и пропала.
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