Система Orphus

Пропавшую в Акмолинской области девушку нашли мертвой

26.06.2020, 12:53 16174
Пропавшую в Акмолинской области девушку нашли мертвой
Кокшетау. 26 июня. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело ранее без вести пропавшей 19-летней Анастасии Ромасюнь, передает Kazakhstan Today.
 

На теле пропавшей признаков насильственной смерти не установлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по статье УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщила пресс-служба ДП Акмолинской области.

 
Как сообщалось ранее, 19 июня в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от 19-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что ее сводная сестра Ромасюнь Анастасия Александровна, 2001 года рождения, вышла с работы и пропала.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая