Полицейские Акмолинской области спасли 20-летнего парня, пытавшегося покончить жизнь самоубийством

Кокшетау. 24 марта. Kazakhstan Today - Полицейские Акмолинской области спасли жизнь 20-летнего парня, пытавшегося покончить жизнь самоубийством и взобравшегося на крышу 6-этажного дома в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

24 марта в 09.16 на пульт 102 Центрального оперативного управления департамента полиции Акмолинской области поступил звонок от жительницы Кокшетау с заявлением о том, что по улице 8 Марта, 113 на крыше шестиэтажного дома находится 20-летний парень", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По словам женщины, молодой человек был в крайне возбужденном эмоциональном состоянии, на повышенных тонах выяснял с кем-то отношения по телефону, речь его переходила от слез до угроз покончить со своей жизнью.

Сотрудниками центрального оперативного управления незамедлительно были переданы данные критического инцидента сотрудникам местной полицейской службы. К месту направились сотрудники патрульно-постовой службы, автопатруль "Аскер-30".

Наряд в составе инспектора службы, старшего сержанта Нурсултана Кенжебекова, старшего сержанта Абылая Абилова и капитана Абзала Исина прибыли на место происшествия в течение пяти минут.

Крыша дома имеет скатную кровлю, что затрудняет безопасное перемещение по ней. В этом случае одно неосторожное движение могло повлечь за собой необратимые последствия, как для полицейских, так и для самого молодого человека", - отметили в полиции.

На вопрос, о чем он думал прежде всего, поднимаясь на крышу, старший сержант Нурсултан Кенжебеков, ответил, что боялся не успеть предотвратить трагедию. По его словам, прежде всего нельзя было медлить и вести переговоры, так как любое неосторожное движение могло обернуться непредсказуемо на скатной кровле.

Сотрудники полиции решили действовать быстро, в доли секунд спустившись из окна чердака к мужчине, схватили последнего и оттащили в безопасное место.

В данном случае определяющую роль сыграла слаженность и скорость действий сотрудников полиции, которые, рискуя собственной безопасностью, оказали помощь отчаявшемуся молодому человеку", - отметили полицейские.

С виновником инцидента проведена работа психолога.

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