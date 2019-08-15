Рисков для Алматы в связи с селевым выбросом нет, оперативный Штаб завершил работу

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Попуск воды по руслу реки Каргалы проходит в штатном режиме, рисков для населения города нет. Об этом заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов, передает Kazakhstan Today.

Рисков для населения города нет, русло реки Каргалы переходит в штатный режим. На озере и в районе плотины обстановка мониторится гидропостами ГУ "Казселезащита", ниже плотины до Алатауского района - силами ДЧС. Ведется наблюдение за участками подверженными подтоплениям. Случаев подтоплений дворов, улиц и других объектов не зафиксировано. По согласованию с акимом города дан отбой работы оперативного Штаба, ситуация находится под наблюдением ДЧС Алматы", - проинформировал Нурахметов.

По данным последней авиаразведки установлено, что уровень воды в озере №1 понизился на 6-7 метров, объем сброшенной водной массы составил 20-25 тыс. кубометров. С учетом проведенных превентивных работ с начала селеопасного сезона и произошедшего 14 августа 2019 года селевого паводка, объем озера понижен на 42 тыс. кубометров.

Представитель КЧС отметил, что, по квалификации специалистов "Казселезащиты", данное явление квалифицируется как "селевой паводок". Поэтому отсутствовал характерный селевой нанос (камни, грязь, деревья, обломки и т.д.). Выклинивание воды и подпитка по каналу вниз прекратилась, имеется лишь незначительный естественный сток по каналу. Ниже озера уменьшается мутность воды.

Вместе с тем для обеспечения мониторинга и безопасного попуска в Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах будут дежурить ранее поставленные силы и инженерная техника, заключил Нурахметов.

Ранее сообщалось, что 14 августа 2019 года прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе Алматы. По данным городского ДЧС, в связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца, сегодня, в 06.20, произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам. Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сирено-речевые устройства.

Открыты горячие линии ЦУКС КЧC МВД РК (53-32-79) и ДЧС Алматы (278-20-83, 278-20-84).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства