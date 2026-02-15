14.02.2026, 19:57 8336
Шесть человек пострадали в результате массового ДТП на трассе в области Жетысу
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного поишествия с участие пяти машин на трассе Ушарал - Достык - граница Китая в области Жетысу, сообщает национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол".
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Пострадавшие доставлены в Алакольскую районную больницу области Жетысу. На момент происшествия указанный участок автодороги был официально закрыт для всех видов автотранспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.
Также установлено, что ДТП является попутным столкновением.
Участники происшествия, игнорируя введенное ограничение и выставленные посты территориального департамента полиции, продолжили движение по полевой обходной дороге и выехали на середину закрытого участка республиканской трассы. Дополнительно в ходе проведения аварийно-спасательных работ дорожными службами из снежных заносов вызволено 12 единиц автотранспорта и спасено 9 человек", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году трое пострадали в массовом ДТП в Алматы.
14.02.2026, 19:25 9151
Два тела обнаружили в поселке Павлодарской области
Проживавшего в этом доме шестилетнего ребенка госпитализировали в детское отделение больницы
Павлодар. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Два тела обнаружили в поселке Майкаин Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz.
В связи с долгим отсутствием на приеме у врача одного из членов данной семьи и отказом членов семьи на допуск представителей госорганов в дом 13 февраля после получения специальных санкций полицейские были допущены на территорию с двумя частными домами, где были обнаружены тела двух умерших", - заявили в акимате Баянаульского района.
Также проживавшего в этом доме шестилетнего ребенка госпитализировали в детское отделение больницы Майкаин. Ребенок, по итогам обследования, физически здоров каких-либо отклонений доктора не обнаружили.
Из-за отсутствия законных представителей в дальнейшем ребенок будет помещен в КГУ "Центр поддержки нуждающихся в социальных услугах "Үміт" Экибастуза", - добавили в райадминистрации.
Между тем в департаменте полиции Павлодарской области, проводятся следственные действия для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего.
Тела четырех членов одной семьи обнаружили в Алматинской области.
13.02.2026, 13:51 29536
В Алматы водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся
Полиция разыскивает виновного
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают водителя автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
По информации Instagram-паблика kris_p_almaty, 12 февраля в районе пересечения проспектов Сейфуллина и Райымбека 15-летнего мальчика сбила машина на пешеходном переходе.
По словам матери пострадавшего подростка, водитель вышел из машины и посоветовал приложить к ушибу снег, а затем скрылся с места происшествия.
В настоящее время ребенок находится в больнице.
В департаменте полиции города сообщили, что занимаются поисками водителя.
Водитель неустановленной автомашины, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В настоящее время его поиском занимаются сотрудники подразделений розыска управления административной полиции. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района", - сказано в сообщении.
12.02.2026, 11:34 49931
В Шымкенте на школьника упало дерево Дополнено
После прошедшего сильного снегопада в некоторых районах Шымкента оказались повалены деревья и оборваны линии электропередачи
Шымкент. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте в результате непогоды на ученика 4-го класса упало дерево, ребенок скончался.
По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий", - сообщили в акимате города.
Дополнено 12.02.2026, 16.30
В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
В ведомстве рассказали, что трагедия произошла в момент, когда ребенок, играя во дворе, потянул ветку дерева, на которой скопилась масса снега. В результате произошел сход снежной массы и обрушение дерева.
11.02.2026, 20:07 64526
В Риддере пенсионерка пострадала из-за падения льда с крыши
Риддер. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере на 76-летнюю женщину рухнули пласты льда с кровли дома № 12 на проспекте Независимости, сообщает издание YK-news.kz.
Одна из жительниц дома стала очевидцем происшествия и вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Риддерской городской больницы.
У пациентки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы ребер, правого плечевого сустава, поясничного отдела позвоночника. Лечение получает в отделении травматологии Риддерской городской больницы," - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.
Как отмечает издание, ранее из бюджета города выделялись средства на очистку наледи на кровлях домов, расположенных на центральных улицах. Но сейчас в акимате города говорят, что по закону содержанием домового имущества должны заниматься сами жильцы и в том числе предприниматели, которые здесь работают.
Очистка кровли должна по закону производиться за счет собственников жилья. Иногда там, где ходит много народа, стараемся проблемные участки очищать. Но наши собственники и предприниматели хорошо устроились, ждут, когда акимат придет и за счет бюджета почистит. Такого быть не должно, и мы будем проводить с ними соответствующую работу, выдавать предписания. Это общедомовое имущество, и субъекты бизнеса в том числе должны участвовать в затратах на содержание дома", - цитирует издание заместителя акима Риддера Каныбека Толеухана.
Он также пообещал направить технику для очистки льда с крыши дома № 12.
11.02.2026, 15:05 70301
Преподаватель стрелял по мишени на голове студента в Алматы
Проводится служебная проверка
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы учитель начальной военной подготовки в одном из колледжей Алматы выстрелил по мишени, расположенной на голове студента.
Видео из Алматинского колледжа архитектуры, дизайна и инженерии распространилось в соцсетях. На нем преподаватель НВП стреляет из ружья по мишени, которая расположена на голове ученика. Студент при этом закрывает лицо рукой, а потом сообщает что пуля в цель не попала.
В акимате Алматы прокомментировали, что инцидент не был связан с учебным процессом.
Во время неформального общения преподавателя с группой был произведен выстрел из учебного пневматического ружья с использованием ваты вместо штатных пуль", - пояснили в ведомстве, отметив, что в результате произошедшего пострадавших нет.
В ведомстве добавили, что администрация учебного заведения признает нарушение требований педагогической этики и техники безопасности, по факту случившегося проводится служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске школьник принес на учебу пневматический пистолет. В Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
10.02.2026, 18:18 97366
Шестеро детей отравились "сухим туманом" на школьном мероприятии в Алматы
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в гимназии № 199 шестерых школьников госпитализировали с признаками острого отравления после применения генератора дыма на школьном мероприятии, передает корреспондент агентства.
В центр детской неотложной медицинской помощи Алматы доставлены шестеро детей в возрасте 12 лет с признаками острого отравления "сухим туманом". Все обратившиеся госпитализированы в профильное токсикологическое отделение. Состояние средней степени тяжести, стабильное", - сообщили в городском управлении образования.
Отмечается, что по факту произошедшего проведено служебное разбирательство. Педагога, допустившего использование генератора дыма, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также специалисты Национального центра экспертизы провели лабораторные исследования проб воздуха. О результатах будет известно позже.
10.02.2026, 15:32 101421
В Петропавловске ученик принес в школу пистолет
Школьник и его родители привлечены к административной ответственности
Петропавловск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске старшеклассник принес в школу пневматический пистолет. Ученик и его родители привлечены к административной ответственности, сообщает портал 7152.kz.
По данным издания, инцидент произошел 5 февраля в одной из школ Петропавловска и вызвал широкий общественный резонанс. Информация о том, что старшеклассник принес на занятия пистолет, быстро разошлась в социальных сетях, вызвав обеспокоенность родителей и педагогов.
В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали, что изъятый предмет оказался пневматическим пистолетом и не относится к категории огнестрельного оружия. Пострадавших нет, но сам факт приобретения школьником пистолета и появления с оружием в учебном заведении стал основанием для разбирательства.
По итогам проверки несовершеннолетний был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его законный представитель - мама понесла административное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.
Ранее в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
10.02.2026, 15:08 98186
В Костанае из-за скачка напряжения временно ограничили выработку электроэнергии на ТЭЦ
Временно была остановлена работа двух котлов
Костанай. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае была зафиксирована просадка напряжения в электросетях, в результате чего на теплоэлектроцентрали временно ограничили выработку электроэнергии.
10 февраля 2026 года в 10.59 в Костанае произошла просадка напряжения в электросетях. В связи с этим на теплоэлектроцентрали было введено ограничение выработки электроэнергии, сообщает Alau.kz.
В результате срабатывания предохранительных клапанов временно была остановлена работа двух котлов. Данные меры были приняты в автоматическом режиме для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что нарушений в системе теплоснабжения не допущено. В настоящее время на ТЭЦ проводятся пусконаладочные работы, ситуация находится под контролем специалистов.
Напомним, в конце января жители микрорайона Нур Алатау в Алматы остались без отопления, горячей воды и газа.
