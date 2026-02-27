Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в Кызылорде

Фото: Кадр из видео Минобороны РК

Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, - 25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.





Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - сказано в сообщении.





Сообщается, что район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.





Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Министерства обороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В ее состав включены профильные специалисты авиационной службы.





По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.