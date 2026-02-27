26.02.2026, 15:00 8341
Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в Кызылорде
Фото: акимат Кызылорды
Кызылорда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередачи в городе Кызылорде, передает корреспондент агентства.
Из-за сильного ветра прошлой ночью деревья сломались, в результате были повреждены линии электропередачи и кабели осветительных опор. Сейчас специалисты предприятия электрических распределительных сетей и подрядных компаний проводят работы по восстановлению и соединению поврежденных линий и кабелей", - говорится в сообщении.
Ранее в Конаеве сильный ветер повредил кровли домов и повалил деревья.
25.02.2026, 14:00 24901
В Карагандинской области разбился истребитель Су-30СМ
Фото: Кадр из видео Минобороны РК
Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - сказано в сообщении.
Сообщается, что район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.
Для установления причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия Министерства обороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В ее состав включены профильные специалисты авиационной службы.
По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
23.02.2026, 10:09 69226
Лавина накрыла туристов в горах Алматы, один из них погиб
Фото: скриншот из видео МЧС
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 22 февраля в алматинских горах на перевале Титова (на высоте 3400 метров) двое туристов из группы из четырех человек оказались под снежной массой, сообщили в МЧС РК.
По данным ведомства, один из них смог выбраться самостоятельно. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели, кинологический расчет и волонтеры. В ходе поисково-спасательной операции также применялся беспилотный летательный аппарат.
В результате проведенных работ из-под снега извлечено тело погибшего. На месте происшествия работали сотрудники полиции и психологи", - проинформировали в МЧС.
22.02.2026, 18:14 101031
Дорожный рабочий погиб после расчистки трассы в ВКО
По факту происшествия инициировано служебное расследование
Усть-Каменогорск. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Северное района Алтай Восточно-Казахстанской области погиб водитель Восточно-Казахстанского филиала ТОО "Кажсервис", сообщили в компании.
Трагедия произошла после завершения работ по расчистке трассы, при проведении технического обслуживания специализированной дорожной техники. В результате инцидента сотрудник получил тяжелые травмы. Несмотря на оперативный вызов бригады скорой медицинской помощи и предпринятые меры, спасти его не удалось. Дорожно-эксплуатационный участок № 30, где работал сотрудник, обслуживает один из наиболее сложных участков республиканской автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи. Накануне движение на данном направлении было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями, после стабилизации обстановки проезд был восстановлен", - проинформировали в компании.
Отмечается, что по факту происшествия инициировано служебное расследование. Создана специальная комиссия, ведется всесторонняя проверка обстоятельств и причин случившегося. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, информация направлена в уполномоченные государственные органы, включая инспекцию труда.
22.02.2026, 12:22 113976
В Жамбылской области объявлена локальная чрезвычайная ситуация
Фото: Акимат Жамбылской области
Тараз. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров посетил район Турара Рыскулова и ознакомился с ходом ликвидации последствий сильного ветра, а также проверил состояние пострадавших объектов, сообщили в пресс-службе акимата региона.
Как отметили в акимате, с 4 утра 21 февраля в районе были зафиксированы порывы ветра скоростью до 30 метров в секунду.
По последним данным, в 7 населенных пунктах повреждены кровли 29 объектов, в том числе 10 социальных учреждений. Кроме того, в 19 населенных пунктах произошло отключение электроэнергии, в 7 - временно приостановлена подача газа. Для восстановления электроснабжения и газоснабжения задействованы 10 бригад. В настоящее время ремонтные работы находятся на завершающей стадии. В районе Турара Рыскулова по ряду объектов объявлена локальная чрезвычайная ситуация", - проинформировали в пресс-службе акимата области.
Также в Меркенском районе из-за сильного ветра частично повреждены кровли 27 жилых домов в 5 сельских округах. Пострадали крыши и фасады 5 образовательных учреждений. В 8 сельских населенных пунктах было отключено электроснабжение, в 3 - зафиксированы повреждения газовых сетей.
Жертв и пострадавших нет. Продолжается работа по определению объема причиненного ущерба. Коммунальные службы функционируют в штатном режиме", - сообщили в акимате.
Нуржан Календеров поручил в приоритетном порядке обеспечить полное и стабильное восстановление подачи электроэнергии и голубого топлива, при необходимости внести предложения о привлечении дополнительных сил и средств, оперативно провести уборку поваленных деревьев и поврежденных конструкций, обеспечить безопасность детей в пострадавших образовательных учреждениях, а также завершить восстановительные работы качественно и в установленные сроки. Ситуация находится на личном контроле акима области.
Ранее сообщалось о введении в Сарысуском районе чрезвычайной ситуации.
21.02.2026, 19:55 149016
В Акмолинской области в карьере затонул экскаватор с машинистом
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи села Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области в водоеме карьера затонул экскаватор вместе с 30-летним машинистом, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, в водоеме карьера по добыче глины затонул экскаватор, в кабине которого находился работник 1996 года рождения, в результате чего мужчина погиб", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по факту нарушения правил охраны труда полицией начато досудебное расследование.
21.02.2026, 18:39 151016
В Астане ликвидировали пожар по повышенному рангу
Фото: МЧС РК
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы потушили пожар на площади 270 квадратных метров в двухэтажном здании в районе Байконыр, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации отопительной печи", - проинформировали в пресс-службе.
Информация о пострадавших не поступала. Не допущено распространение огня на соседние строения.
Ранее в Петропавловске ликвидировали пожар в цехе по производству подсолнечного масла.
21.02.2026, 10:42 181726
В цехе по производству подсолнечного масла в Петропавловске потушили пожар
Фото: МЧС РК
Петропавловск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в помещении по производству подсолнечного масла ликвидировали в Петропавловске, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В Петропавловске произошло возгорание в помещении по производству подсолнечного масла. При тушении был задействован пожарный робот, что позволило повысить эффективность работ и минимизировать риски для личного состава. Огонь вспыхнул внутри цеха и распространился на кровлю здания, создав угрозу дальнейшего распространения. Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что принятыми мерами не допущено распространение огня на все здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
19.02.2026, 14:31 303336
Землетрясение почувствовали жители Алматинской области
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в Алматинской области, его очаг находился на границе Кыргызстана и Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 14.09. Его очаг расположен в 311 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Кыргызстана и Китай, сообщает МЧС.
По данным ведомства, расчетная интенсивность составила:
- Алматинская область, Райымбекский район, село Нарынкол - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Кеген - 3 балла;
- Алматинская область, Кегенский район, село Саты - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Кокпек - 2 балла;
- Жетысуская область, Панфиловский район, город Жаркент- 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек - 2 балла;
- Алматинская область, Уйгурский район, село Ж. Кайыпова - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Маловодное - 2 балла;
- Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургень - 2 балла.
Напомним, вчера жители Алматы ощутили подземные толчки.
