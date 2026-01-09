08.01.2026, 20:51 22661

Срочник в Жамбылской области нанес себе травму, возбуждено уголовное дело

Со слов пострадавшего, данное действие совершено по личным причинам
Тараз. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области солдат срочной службы нанес себе травму пальцев. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службы Сухопутных войск РК.

В одной из воинских частей гвардейского гарнизона произошел инцидент с участием военнослужащего срочной службы. В ходе утреннего осмотра перед казармой военнослужащий нанес себе травму пальцев левой руки металлическим предметом. (…) Со слов пострадавшего, данное действие совершено по личным причинам и не связано с прохождением военной службы, а также действиями командиров или должностных лиц воинской части", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что информация о том, что травма была получена после замечания со стороны непосредственного начальника, не соответствует действительности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Гвардейским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.


В пресс-службе также рассказали, что пострадавшего оперативно доставили в военный госпиталь, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. Состояние военнослужащего стабильно, угрозы его жизни и здоровью нет. Он продолжает находиться под наблюдением врачей.

Ранее в Шымкенте скончался солдат-срочник.
 
Теги:солдатСлужбаТравма

новости по теме

08.01.2026, 13:38 36361

Рейс Air Astana вновь совершил экстренную посадку из-за неисправности туалетов

Авиакомпания ожидает поставку запасной части для устранения неполадки
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавший из Сеула в Астану, совершил вынужденную посадку в Пекине из-за неисправности туалетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что рейс Сеул - Астана вылетел 8 января в 9.25, а в 11.50 по местному времени экстренно сел в аэропорту Пекина. Причина - неисправность всех туалетных комнат.

Авиакомпания ожидает поставку запасной части для устранения неисправности, в связи с чем вылет рейса перенесен на 01.00 по местному времени" - сказано в сообщении.


Сообщается, что пассажирам, которым не требуется виза, по согласованию с погранслужбой разрешено выйти в город и разместиться в гостинице. Остальные останутся в транзитной зоне, где их обеспечат питанием, напитками и пледами.

Ранее также из-за неисправности в туалетных комнатах в аэропорт вылета вернулся самолет Фукок - Алматы.
 
Теги:ПосадкаAir Astanaнеисправность
08.01.2026, 10:24 42961

В ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли студенты из Индии  

В ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли студенты из Индии
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 6 января 2026 года на трассе Алматы - Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли иностранные студенты.

Как сообщили в посольстве Индии в Астане, в автомобиле находились пять граждан Индии, в том числе четверо студентов Южно-Казахстанского медицинского университета и один турист, которые следовали из Шымкента в Алматы.

Двое погибли на месте происшествия, трое с серьезными травмами находятся в отделении интенсивной терапии.


Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП зарегистрировано уголовное дело.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы", - уточнили в полиции.


В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
05.01.2026, 13:49 251136

Двадцать человек, в том числе дети, получили травмы от использования пиротехники на новогодние праздники в Алматы

Самому младшему пострадавшему 4 года
Двадцать человек, в том числе дети, получили травмы от использования пиротехники на новогодние праздники в Алматы
Фото: Pexels
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогодние праздничные дни служба скорой медицинской помощи Алматы приняла более 11 тысяч обращений, сообщил на пресс-конференции в РСК заместитель директора службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин.

Непосредственно в новогоднюю ночь было зарегистрировано около 1 900 вызовов, что примерно на 600 меньше среднесуточного показателя.

Отдельное внимание медики уделили травмам, связанным с использованием пиротехнических средств. В этом году зафиксировано 20 таких случаев, из них 11 - у детей. Самому младшему пострадавшему 4 года. Десять человек были доставлены в стационары бригадами скорой помощи, семеро обратились за медицинской помощью самостоятельно, а трое отказались от госпитализации из-за незначительных травм", - отметил спикер.


Структура обращаемости в праздничные дни осталась привычной и не зависела от выходных и торжеств. Чаще всего жители звонили в скорую помощь из-за заболеваний органов дыхания - 22,53 %, заболеваний сердечно-сосудистой системы - 17,28 %, а также травм и отравлений - 14,5 %. Как отметил Андрей Ложкин, эта тенденция повторяется из года в год.

Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.

 
Теги:ПиротехникатравмыСкорая помощь
04.01.2026, 15:55 268576

В Астане потушили пожар на СТО

В Астане потушили пожар на СТО
Фото: МЧС РК
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы по повышенному рангу ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров на станции технического обслуживания, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ангаре гаражного типа произошло загорание автозапчастей, деревянных полок и легкового автомобиля. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.


Как уточнили в пресс-службе министерства, пожар тушили на СТО на проспекте Тлендиева в районе Сарыарка.
 
Теги:ПожарСТОтушение
03.01.2026, 09:33 305976

В Алматинской области под лед провалились четверо подростков, один погиб

Троих школьников спас рыбак, ставший очевидцем происшествия
В Алматинской области под лед провалились четверо подростков, один погиб
Фото: МЧС РК
Конаев. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Умбетали Жамбылского района четверо подростков провалились под тонкий лед, одного спасти не удалось, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

2 января на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступил вызов о том, что на водоеме в селе Умбетали утонул подросток.

Выяснилось, четверо школьников во время игры вышли на тонкий лед и провалились в воду.

Очевидцем происшествия стал рыбак. Мужчина бросился на помощь и сумел спасти троих подростков.

К сожалению, спасти четвертого подростка не удалось. Тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для дальнейших действий", - рассказали в МЧС.


Спасатели призывают:
  • не оставлять детей без присмотра на водоемах;
  • не выходить на тонкий лед;
  • строго соблюдать меры безопасности вблизи водных объектов.


 
Теги:ЛедГибельПодростки
01.01.2026, 18:50 371971

В Таразе в связи с произошедшим в новогоднюю ночь пожаром объявлена чрезвычайная ситуация

Ущерб будет рассчитан по каждой квартире
В Таразе в связи с произошедшим в новогоднюю ночь пожаром объявлена чрезвычайная ситуация
Фото: акимат
Тараз. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в связи с произошедшим в канун нового года пожаром в многоэтажном жилом доме № 15 в микрорайоне Карасу объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Об этом сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Глава региона сообщил, что для установления причин возгорания и определения объема причиненного ущерба создана специальная комиссия.

В связи с произошедшим объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Ущерб будет рассчитан по каждой квартире, а восстановительные работы проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства. Всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь", - сказал аким области.


В настоящее время подрядными организациями демонтируется поврежденное кровельное покрытие и начаты восстановительные работы.

Ремонт квартир будет осуществляться после завершения оценочных мероприятий профильной комиссией.

Аким области подчеркнул важность привлечения жильцов дома к работе комиссии по изучению последствий происшествия, а также поручил городским службам обеспечить своевременное и качественное выполнение поставленных задач.

Напомним, 31 декабря 2025 года в 22.18 на балконе дома произошло возгорание, после чего огонь распространился на кровлю. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям были эвакуированы 100 человек, в том числе 30 детей. В 00.13 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 62 человека личного состава и 22 единицы техники. Часть жильцов многоэтажного дома временно размещена в гостинице.

В соответствии с поручением акима области на месте происшествия работу продолжают заместитель акима области Алтай Али и аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.
 
Теги:ПожарТаразЧС
01.01.2026, 17:17 373976

Десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
Фото: РИА Новости, скриншот из видео в соцсетях
Женева. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер, сообщает РИА Новости.

Около сотни раненых и множество десятков погибших после пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ведется работа по опознанию погибших", - сказал он.


Уточняется, что установить личности жертв сложно из-за тяжелых ожогов. Все пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.

По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.

В МИД Казахстана заявили, что информация о пострадавших гражданах РК при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии не поступала.

По гражданам РК информация не поступала, данные перепроверяются", - сообщили корреспонденту агентства в МИД РК.

 
Теги:ПожарШвейцария
01.01.2026, 16:37 358736

Два крупных пожара произошли в новогоднюю ночь в Таразе: эвакуировано около 200 человек

Два крупных пожара произошли в новогоднюю ночь в Таразе: эвакуировано около 200 человек
Фото: МЧС
Тараз. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в новогоднюю ночь произошли возгорания в одном из многоэтажных домов и в ресторане, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

31 декабря в 22.18 в Таразе произошло возгорание балкона на пятом этаже с последующим распространением огня на всю площадь кровли пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение всей кровли", - проинформировали в МЧС.


Силами ДЧС Жамбылской области эвакуировано 100 человек, из них 30 детей. Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля, а затем на базе расположенной рядом школы был организован пункт обогрева.

Пожар ликвидирован в 00.13 на предварительной площади 900 квадратных метров. В тушении участвовали 62 человека и 22 единицы техники.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Кроме того, в городе Таразе по проспекту Жамбыла произошло загорание летника, пристроенного к двухэтажному зданию ресторана. Из ресторана эвакуировали около 100 человек. Оперативными мерами не допущено распространение огня на основное здание ресторана и рядом стоящую АЗС.

Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - уточнили в МЧС.


По информации ведомства, за прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 210 выезда, из них на пожары и случаи горения 91, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 119.
 
Теги:ПожарТаразМногоэтажка

