14.11.2025, 11:44 27046
Удары БПЛА по нефтебазе в Новороссийске: в Минэнерго РК прокомментировали ситуацию с прокачкой нефти
Прием и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме, без ограничений
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ситуации с транспортировкой казахстанской нефти по системам Атырау - Самара и Актау - Махачкала после удара БПЛА по нефтебазе в Новороссийске сообщили в Министерстве энергетики РК.
По состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме, без ограничений. Ведомство находится на связи с компанией "Транснефть" для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле", - рассказали в Минэнерго.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Новороссийске в результате атаки БПЛА была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Также повреждения получили береговые сооружения.
К настоящему времени возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - сообщили в штабе.
Напомним, в феврале нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
14.11.2025, 16:45 14736
Десять микрорайонов Алматы остались без света: когда восстановят электроснабжение
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда жителям Алатауского района города Алматы восстановят электроснабжение, рассказали в акционерном обществе "Алатау Жарық Компаниясы".
Сейчас проводятся разрытия в целях восстановления поврежденного участка. После завершения земляных работ бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии. Предварительное время полного восстановления электроснабжения - до 18.00 сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Подрывается, что всю ночь специалисты работали в усиленном режиме.
К 00.15 полностью восстановлена одна линия, что позволило вернуть электричество для части потребителей. На утро 14 ноября свет был подан в микрорайоны Саялы, Акбулак, Зерделі, а также в ЖК "Софья", "Арена Парк", частично ЖК "Аккент" и ЖК "Дарабоз". На данный момент без электроснабжения остаются частично микрорайоны Теректы, Алгабас, 10 домов в микрорайоне Аккент и 14 домов в микрорайоне Нуркент", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 ноября 2025 года на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2".
14.11.2025, 13:27 24036
В Алматинской области за поджог казахстанского флага арестовали 12 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание розни"
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двенадцать человек задержали в Уйгурском районе Алматинской области за поджог государственного флага и изображения руководства иностранного государства, сообщает областной департамент полиции.
По итогам рассмотрения материалов судом 12 граждан привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, 6 участников оштрафованы в размере 20 МРП", - сообщили в ДП.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание розни". Проводятся необходимые следственные мероприятия.
В полиции напомнили, что любые посягательства на государственные символы, а также действия, направленные на провоцирование розни и нарушение общественной безопасности, являются грубым нарушением закона и будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.
Напомним, в марте в Сети появилась фотография, на которой четыре девушки позировали на фоне искаженного флага Казахстана. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген назвал фотографию казахстанского флага с арабскими надписями посягательством на безопасность государства.
13.11.2025, 17:00 54281
Лифт с людьми сорвался в одном из столичных ЖК: погиб один человек, двое пострадали Дополнено
Фото: depositphotos.com
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Лифт с работниками обслуживающей организации, проводившими ремонтные работы, сорвался в одном из столичных жилых комплексов, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. В лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы. В результате один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам расследования будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 13.11.2025, 18.10
В Астане создана комиссия с участием инспекции труда, департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов после падения лифта в столичном жилом комплексе, сообщает пресс-службе акимата города.
Проводится расследование причин происшествия", - заявили в акимате со ссылкой на управление жилья и жилищной инспекции столицы.
Уточняется, что на момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию.
В ЖК "Арыстан" установлены 16 лифтов. С момента заселения их обслуживало ТОО "Эколифт", на работу которого неоднократно поступали жалобы. После обращений жителей и выездных совещаний с участием ЕКК, районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО "A-TEKNIK" с 25 сентября 2025 года заменил обслуживающую организацию на ТОО "LIFT STROY IMPORT", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из 16 лифтов только 6 введены в эксплуатацию и стоят на учете, остальные 10 лифтов не введены в эксплуатацию.
Застройщику ТОО "A-TEKNIK" неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО "A-TEKNIK" обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить Управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту.
11.11.2025, 16:19 116001
Подросток скончался от удара в грудь в одной из школ Туркестана
Фото: Depositphotos
Туркестан. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик 9-го класса скончался от удара в грудь в одной из школ Туркестана.
По данным ДП города, смертельный инцидент произошел 3 ноября. По факту смерти школьника проводится досудебное расследование.
Девятиклассник ударил одноклассника в область груди, после чего последний скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам задержаны подозреваемый, а также все присутствующие во время инцидента. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции", - рассказали в департаменте.
К ответственности привлечены законные представители несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
11.11.2025, 11:11 122091
В Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае
Фото: Depositphotos
Тараз. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Сарыкемер Жамбылской области 16-летнего студента сельского колледжа нашли повешенным в сарае рядом с собственным домом, сообщает телеканал КТК.
По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего", - заявил исполняющий обязанности начальника следственного управления ДП Жамбылской области Сейтжан Уйсенбаев.
Как отмечает телеканал, полиция подробности пока не разглашает.
Однако соседи предполагают, что мальчик мог покончить с собой из-за машины. Якобы в тот день он переставлял автомобили во дворе дома и ударил один из них. Известно, что семья подростка многодетная, но вполне благополучная", - говорится в сообщении.
Ранее в Алматы семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством, предположительно, из-за конфликта с учителями. В Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
10.11.2025, 16:45 139386
В поселке близ Астаны взорвались сразу два отопительных котла
Пострадал один человек
Кокшетау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области взорвались сразу два отопительных котла, сообщает пресс-служба районного акимата.
В частном жилом доме произошел разрыв отопительного котла на площади 10 квадратный метров в помещении котельной, пристроенной к дому, без последующего горения с частичным обрушением стены. В результате происшествия имеется один пострадавший гражданин, 1974 года рождения, который был доставлен в многопрофильную областную больницу №1 города Астаны, где пациенту оказана медицинская помощь и поставлен диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рваная рана волосистой части головы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после обследования пациент был отпущен на амбулаторное долечивание.
В ТОО "ҚазАрт" произошел разрыв отопительного котла. По данному происшествию жертв и пострадавших нет. На место незамедлительно были направлены силы реагирования отдела по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района: выехали 2 человека личного состава и 1 единица техники и аварийная команда поселка Жибек Жолы в количестве 3 человек.
В данный момент ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причины происшествия", - добавили в пресс-службе.
Ранее информация о происшествиях распространилась в Сети.
Напомним, строительство первой АЭС стартовало в Казахстане.
10.11.2025, 08:46 151921
Пожар в детдоме в Алматы: воспитанников временно разместили в санатории
Фото: МЧС РК
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент". Воспитанников детдома временно разместили в санатории, сообщили в акимате Алматы.
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории, где им оказываются необходимые помощь и поддержка. Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что на месте работают представители акимата и общественного совета Алматы, а также органа опеки Наурызбайского района, Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей города Алматы.
Ситуация находится на постоянном контроле", - заверили в акимате.
Напомним, 9 ноября произошел пожар в здании детского дома, расположенного на улице Алтын орда в Наурызбайском районе Алматы. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
09.11.2025, 19:09 160191
Два крупных пожара тушат в Алматы
Фото: МЧС РК
Алматы. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Второй за сутки крупный пожар тушат в Алмалинском районе Алматы.
По данным ДЧС, пожар тушат по повышенному рангу на улице Толе би. Открытым пламенем горит кровля 3-этажного административного здания.
На месте создан штаб пожаротушения, подано 5 стволов, организована бесперебойная подачи воды", - рассказали в ДЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее огнеборцы локализовали возгорание в здании, расположенном по ул. Алтын орда в Наурызбайском районе. По информации ДЧС, горела столовая на территории детского дома.
Воспитанники были своевременно эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.
Спасателям пришлось вскрыть кровлю для более эффективного тушения. К месту пожара прибыли все экстренные службы города.
Тушение осложнялось конструктивной особенностью здания, большой пожарной нагрузкой, а также тем, что кровля покрыта деревянной фанерой с резиновым покрытием.
По последним данным, пожар на площади 1000 кв.м. ликвидирован.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура.
