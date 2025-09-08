07.09.2025, 10:45 19676
В Актау аттракцион с детьми врезался в "Газель"
Один ребенок был госпитализирован
Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несчастный случай произошел вечером 4 сентября. Во время запуска аттракциона рядом оказался припаркованный автомобиль "Газель", в который врезались дети, сообщает Lada.kz.
По словам очевидцев, контролер не обеспечил безопасность зоны работы карусели.
Один ребенок был госпитализирован, второй после осмотра врачей отпущен домой. Полиция возбудила уголовное дело.
Жители города отмечают, что уже на следующий день аттракцион продолжил работу в штатном режиме.
Напомним, в коне июля девочка получила тяжелые травмы на неисправном аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы. Она ударилась головой о металлическую конструкцию и упала, когда кабинка неожиданно начала вращаться еще до того, как ребенок успел сесть.
06.09.2025, 16:55
Двое полицейских погибли в ДТП в Северо-Казахстанской области
ДТП произошло на автодороге Чистополье - Шоптыколь
Петропавловск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на автодороге Чистополье - Шоптыколь района имени Мусрепова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, в результате которого погибли сотрудники полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, устанавливаются детали происшествия.
С глубокой скорбью выражаю искренние соболезнования семьям и близким майора полиции Владимира Синицына и старшего лейтенанта полиции Даулетхана Казыхана. Их верность долгу, профессионализм и мужество навсегда останутся в нашей памяти", - отметил аким региона.
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов также выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских.
Министерство внутренних дел окажет семьям погибших сотрудников всю необходимую помощь.
05.09.2025, 17:23
Школьница покончила с собой в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством в Алматы.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях.
По словам автора поста, погибшая девушка была ее подругой. 2 сентября ученица частной школы пришла на линейку якобы в неподобающей одежде, из-за чего учителя и директор школы начали оказывать на школьницу моральное давление, а затем исключили ее из списка учащихся. 3 сентября девушка покончила с собой.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.
Ранее в Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа, на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
04.09.2025, 18:19
В Костанайской области тушат степной пожар
Фото: МЧС РК
Костанай. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области специалисты тушат степной пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В Камыстинском и Наурзумском районах зафиксированы отдельные очаги возгорания сухой растительности. Между селами Уркаш и Дружба огонь локализован. На помощь огнеборцам привлечен вертолет МИ-8 "Казавиаспас", которым уже выполнено 16 водосбросов - около 48 кубических метров воды. Борт задействован не только в тушении, но и в аэровизуальном обследовании территории", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет.
Ранее в горах Алматинской области произошел крупный пожар.
04.09.2025, 12:54
Турист из Узбекистана погиб в горах Туркестанской области
Его напарника удалось спустить вниз
Туркестан. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Туркестанской области завершена операция по поиску и спасению туристов, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Сообщение от родственника о пропаже двух молодых людей 1996 и 1997 года рождения, которые 31 августа выехали из Шымкента в горы и не вернулись, поступило в ДЧС 1 сентября.
Поисковые работы проводились в районе пика Сайрамсу на высоте около 2200 метров над уровнем моря, на территории национального природного парка "Сайрам-Угам", в 8 км от села Қасқасу, в условиях труднодоступной и опасной горной местности", - рассказали в ДЧС.
В районе перевала "Игры доброй воли" спасатели МЧС установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник, гражданин Республики Узбекистан 1996 года рождения, сорвался в ущелье и получил смертельные травмы.
Из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия, и спасательная группа продолжила движение пешком.
По инициативе спасателей с базы в Шымкенте были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана, которые совместно со спасателями продолжили поиски и организацию эвакуации. Альпинисты, используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста, а также тело погибшего. Пострадавший и тело были транспортированы вниз", - рассказали подробности спасатели.
Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции.
В спасательной операции были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, подразделения полиции, альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет "Казавиаспас" МЧС", - уточнили в МЧС.
Ранее в Алматинской области спасатели эвакуировали на вертолете с пика Сатпаева шестерых альпинистов, двое из которых получили травмы ноги. За день до этого сотрудник МЧС спасли на пике Сатпаева двух девушек.
04.09.2025, 12:37
В Алматы автобус сбил двух девушек на электросамокате
Девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу
Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы две девушки, передвигавшиеся на электросамокате, попали в больницу, после того как их сбил автобус на пешеходном переходе.
По данным местной полицейской службы, ДТП произошло в 12.30 в Алмалинском районе Алматы.
Водитель автобуса марки "Фотон", следуя по улице Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые передвигались на электросамокате по улице Валиханова на север по пешеходному переходу", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района.
В конце августа автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы.
Ранее в Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом.
В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
Спустя месяц в столице произошло еще одно ДТП с автобусом, в котором пострадали 3 человека.
В то же время многочисленные нарушения на дорогах допускают водители самокатов. С начала года в Казахстане произошло свыше 210 ДТП с участием этого вида транспорта, в связи с чем Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний. На днях в стране запустили петицию о запрете езды самокатов по тротуарам.
03.09.2025, 10:48
Три сотрудника получили ожоги на Аксуском заводе ферросплавов
Один из пострадавших в реанимации
Павлодар. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ трое сотрудников получили термические ожоги.
Пострадавшие доставлены в Аксускую центральную больницу. Один из них находится в реанимационном отделении, второй - на стационарном лечении, третий получает лечение амбулаторно. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что компания оказывает сотрудникам необходимую помощь.
Ранее сообщалось о гибели двоих сотрудников Шымкентского НПЗ.
02.09.2025, 14:13
Жители Алматы ощутили подземные толчки Дополнено
Алматы. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение силой 2 балла, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, землетрясение произошло в 12.58. Его эпицентр расположен в Китае в 319 километрах от Алматы. Магнитуда MPV 5.7.
Интенсивность подземных толчков в Алматы составила 2 балла.
Дополнено 02.09.2025, 17.45
После произошедшего в Алматы землетрясения в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований обратились к горожанам, передает корреспондент агентства.
Хотим напомнить всем, что наш ННЦСНИ ведет круглосуточный мониторинг за ситуацией в регионе. Еженедельно экспертная комиссия нашего центра собирается, чтобы сделать сводный анализ данных и вынести заключение. Пока никаких аномалий, которые указывали бы на приближение опасного землетрясения, не выявлено. Просим вас не доверять слухам, а также прогнозам, сделанным людьми, которые не имеют отношения к официальной сейсмологии и к нашему центру", - заявили в пресс-службе.
Напомним, по меньшей мере 900 человек стали жертвами мощного землетрясения в Афганистане.
01.09.2025, 17:25
В Усть-Каменогорске обрушилась часть автомоста: введен режим ЧС
Фото: кадр из видео
Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне из-за обрушения части Шнайдарского моста, сообщил аким города Алмат Акышов.
В данный момент принимаются меры для ликвидации последствий инцидента. Все силы и ресурсы направлены на восстановление и стабилизацию ситуации. В целях обеспечения безопасности введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне", - заявил глава города на своей странице в Сети.
Он призвал всех граждан сохранять спокойствие и избегать зоны происшествия.
Мы внимательно следим за ситуацией, и все необходимые меры предпринимаются", - заверил Алмат Акышов.
Напомним, в прошлом году в Шымкенте также частично обрушился автомобильный мост.
