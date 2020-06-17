В Алматы ликвидировали пожар на территории предприятия

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - В Алматы ликвидировали пожар в цеху по изготовлению, формовке и прессовке строительных панелей, расположенном рядом с ТРК ADK, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил начальник ДЧС Серик Аубакиров, пожар локализован в 19.36 и ликвидирован в 19.45.

На месте пожара работали 67 человек личного состава и 25 единиц техники, эвакуаторы Службы спасения 109, 2 поливомоечные машины "Алматы Тазалык" и 2 техники "Алматы су".

Как уточнили позже в ДЧС, пожар произошел в цеху по изготовлению, формовке и прессовке строительных панелей, расположенному за зданием ТРК ADK. Сообщается, что загорелись емкости с гидравлическим маслом.

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