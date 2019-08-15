В Алматы не планируется эвакуация в связи с селевым выбросом

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Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Угрозы для жителей Алматы от озера №1 не существует, поэтому эвакуация проводится не будет, сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает Kazakhstan Today.

На данный момент наблюдается понижение расхода воды по Каргалы в районе непосредственно моренного озера №1. Значительное понижение (мы в течение 1-1,5 часа будем наблюдать снижение расходов воды) поступления в районе плотины Каргалинки. Соответственно, когда нет рисков, принимать решение об эвакуации сейчас нецелесообразно. Единственное, что мы обращаем внимание на ситуацию по Каргалинке в районе Алгабас", - цитирует Ильина Kazpravda.kz .

Ранее сообщалось, что 14 августа 2019 года прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе Алматы. По данным городского ДЧС, в связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца, сегодня, в 06.20, произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам. Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сирено-речевые устройства.

Открыты горячие линии ЦУКС КЧC МВД РК (53-32-79) и ДЧС Алматы (278-20-83, 278-20-84).

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