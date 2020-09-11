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В Алматы произошел пожар в многоэтажном жилом доме

10.09.2020, 19:13 8830
В Алматы произошел пожар в многоэтажном жилом доме
Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today -10 сентября в Алматы по адресу: улица Розыбакиева, дом 45 произошел пожар в жилом многоэтажном доме, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ДЧС города, в 17:48 пожарные расчеты выехали в Алмалинский район. Происходило горение открытым пламенем балкона и квартиры на пятом этаже, балкона на шестом этаже. Огонь успел перейти и на балкон седьмого этажа. 
 
Пожар удалось локализовать за 22 минуты, еще через 10 минут ликвидирован полностью. Пожарные отстояли балконы вышележащих этажей и соседние квартиры. 
 
В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава, 5 единиц техники, в том числе пожарная автолестница. Жертв и пострадавших нет.
 
29 августа семья из четырех человек погибла в пожаре в СКО. 8 сентября две женщины пострадали в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме в Костанае.
 

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