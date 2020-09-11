В Алматы произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Как сообщает пресс-служба ДЧС города, в 17:48 пожарные расчеты выехали в Алмалинский район. Происходило горение открытым пламенем балкона и квартиры на пятом этаже, балкона на шестом этаже. Огонь успел перейти и на балкон седьмого этажа.
Пожар удалось локализовать за 22 минуты, еще через 10 минут ликвидирован полностью. Пожарные отстояли балконы вышележащих этажей и соседние квартиры.
В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава, 5 единиц техники, в том числе пожарная автолестница. Жертв и пострадавших нет.
29 августа семья из четырех человек погибла в пожаре в СКО. 8 сентября две женщины пострадали в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме в Костанае.
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