В Алматы произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today -10 сентября в Алматы по адресу: улица Розыбакиева, дом 45 произошел пожар в жилом многоэтажном доме, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС города, в 17:48 пожарные расчеты выехали в Алмалинский район. Происходило горение открытым пламенем балкона и квартиры на пятом этаже, балкона на шестом этаже. Огонь успел перейти и на балкон седьмого этажа.

Пожар удалось локализовать за 22 минуты, еще через 10 минут ликвидирован полностью. Пожарные отстояли балконы вышележащих этажей и соседние квартиры.

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава, 5 единиц техники, в том числе пожарная автолестница. Жертв и пострадавших нет.

29 августа семья из четырех человек погибла в пожаре в СКО. 8 сентября две женщины пострадали в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме в Костанае.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства