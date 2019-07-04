В Алматы врачи борются за жизнь студента медвуза, пострадавшего в дорожной аварии

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - В Алматы врачи борются за жизнь студента медвуза, который, подрабатывая доставщиком еды, пострадал в дорожной аварии, передает Kazakhstan Today.

20-летний студент 2-го курса факультета "Общая медицина" КазНМУ Асылбек Жумабаев получил травмы результате ДТП, когда он подрабатывал курьером. По словам очевидцев, его мопед на Северном кольце сбил легковой автомобиль. Студент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, пишет Inalmaty.kz

Сочетанная травма. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Ушиблено-рваная рана лобной области. Закрытая травма грудной клетки. Закрытый перелом тела лопатки справа. Открытый проникающий оскольчатый перелом крыла подвздошной кости справа. Закрытый перелом костей таза. Закрытый подвертельный перелом обеих бедренных костей со смещением, ушибленная рана верхней трети правого бедра. Обширная ссадина передней брюшной стенки. Множественные ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. Геморрагический шок 3-й степени. Состояние крайне тяжелое, обусловленное кровопотерей, политравмой", - говорится в диагнозе пострадавшего.

По призыву медвуза алматинцы сдали в помощь студенту 64 литра крови.

Как сообщили в пресс-службе вуза, состояние студента остается крайне тяжелым, за счёт донорской крови медикам удалось поднять парню гемоглобин. Он находится в реанимации. Сейчас за его жизнь борются врачи Городской клинической больницы №4.

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