Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Пассажирский автобус, уходя от столкновения, съехал в кювет в Астане, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня в 08.51, автобус марки Citelis Irisbus Iveco Express, пригородный маршрут №303, следовал по проспекту Кабанбай батыра в направлении села Кощи без пассажиров, проехал пересечение улицы Сыганак со скоростью 40 километров в час. Одновременно попутно идущий слева легковой автомобиль совершил резкое маневрирование перед пассажирским транспортом. Водитель автобуса, в свою очередь, во избежание столкновения стал уходить вправо и заехал в кювет", - проинформировали в пресс-службе компании Astana LRT.

В результате аварии пострадал кондуктор 1998 года рождения. У него предварительно диагностирован ушиб локтевого сустава слева. От госпитализации пострадавший отказался.

"По данному факту сотрудниками УАП ДВД Астаны составлен протокол осмотра происшествия, ведется расследования. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля является виновником дорожного происшествия", - добавили в компании.

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