04.01.2026, 15:55 17636
В Астане потушили пожар на СТО
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные огнеборцы по повышенному рангу ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров на станции технического обслуживания, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В ангаре гаражного типа произошло загорание автозапчастей, деревянных полок и легкового автомобиля. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
Как уточнили в пресс-службе министерства, пожар тушили на СТО на проспекте Тлендиева в районе Сарыарка.
новости по теме
03.01.2026, 09:33 55036
В Алматинской области под лед провалились четверо подростков, один погиб
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Конаев. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Умбетали Жамбылского района четверо подростков провалились под тонкий лед, одного спасти не удалось, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
2 января на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступил вызов о том, что на водоеме в селе Умбетали утонул подросток.
Выяснилось, четверо школьников во время игры вышли на тонкий лед и провалились в воду.
Очевидцем происшествия стал рыбак. Мужчина бросился на помощь и сумел спасти троих подростков.
К сожалению, спасти четвертого подростка не удалось. Тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для дальнейших действий", - рассказали в МЧС.
Спасатели призывают:
- не оставлять детей без присмотра на водоемах;
- не выходить на тонкий лед;
- строго соблюдать меры безопасности вблизи водных объектов.
01.01.2026, 18:50 121031
В Таразе в связи с произошедшим в новогоднюю ночь пожаром объявлена чрезвычайная ситуация
Фото: акимат
Рассказать друзьям
Тараз. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в связи с произошедшим в канун нового года пожаром в многоэтажном жилом доме № 15 в микрорайоне Карасу объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Об этом сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.
Глава региона сообщил, что для установления причин возгорания и определения объема причиненного ущерба создана специальная комиссия.
В связи с произошедшим объявлена чрезвычайная ситуация объектового характера. Ущерб будет рассчитан по каждой квартире, а восстановительные работы проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства. Всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь", - сказал аким области.
В настоящее время подрядными организациями демонтируется поврежденное кровельное покрытие и начаты восстановительные работы.
Ремонт квартир будет осуществляться после завершения оценочных мероприятий профильной комиссией.
Аким области подчеркнул важность привлечения жильцов дома к работе комиссии по изучению последствий происшествия, а также поручил городским службам обеспечить своевременное и качественное выполнение поставленных задач.
Напомним, 31 декабря 2025 года в 22.18 на балконе дома произошло возгорание, после чего огонь распространился на кровлю. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям были эвакуированы 100 человек, в том числе 30 детей. В 00.13 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
К ликвидации пожара были привлечены 62 человека личного состава и 22 единицы техники. Часть жильцов многоэтажного дома временно размещена в гостинице.
В соответствии с поручением акима области на месте происшествия работу продолжают заместитель акима области Алтай Али и аким города Тараза Бакытжан Орынбеков.
01.01.2026, 17:17 123036
Десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
Фото: РИА Новости, скриншот из видео в соцсетях
Рассказать друзьям
Женева. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер, сообщает РИА Новости.
Около сотни раненых и множество десятков погибших после пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ведется работа по опознанию погибших", - сказал он.
Уточняется, что установить личности жертв сложно из-за тяжелых ожогов. Все пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.
В МИД Казахстана заявили, что информация о пострадавших гражданах РК при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии не поступала.
По гражданам РК информация не поступала, данные перепроверяются", - сообщили корреспонденту агентства в МИД РК.
01.01.2026, 16:37 125146
Два крупных пожара произошли в новогоднюю ночь в Таразе: эвакуировано около 200 человек
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Тараз. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в новогоднюю ночь произошли возгорания в одном из многоэтажных домов и в ресторане, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
31 декабря в 22.18 в Таразе произошло возгорание балкона на пятом этаже с последующим распространением огня на всю площадь кровли пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение всей кровли", - проинформировали в МЧС.
Силами ДЧС Жамбылской области эвакуировано 100 человек, из них 30 детей. Для жильцов на базе специального пожарного автомобиля, а затем на базе расположенной рядом школы был организован пункт обогрева.
Пожар ликвидирован в 00.13 на предварительной площади 900 квадратных метров. В тушении участвовали 62 человека и 22 единицы техники.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Кроме того, в городе Таразе по проспекту Жамбыла произошло загорание летника, пристроенного к двухэтажному зданию ресторана. Из ресторана эвакуировали около 100 человек. Оперативными мерами не допущено распространение огня на основное здание ресторана и рядом стоящую АЗС.
Пожар ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - уточнили в МЧС.
По информации ведомства, за прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 210 выезда, из них на пожары и случаи горения 91, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 119.
01.01.2026, 16:09 125996
В Кентау произошел взрыв газа в заведении общепита, погиб один человек
Фото: акимат Туркестанской области
Рассказать друзьям
Кентау. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кентау в заведении общественного питания произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в акимате Туркестанской области.
Сегодня ночью в городе Кентау Туркестанской области в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего возник пожар", - проинформировали в акимате.
По данным ведомства, в результате происшествия погиб один человек, четыре человека были госпитализированы, из них двое находятся в реанимации.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров прибыл на место происшествия, провел совещание с ответственными службами и взял ситуацию под личный контроль. Создан оперативный штаб.
28.12.2025, 12:09 210676
В Астане пожар в трехэтажном здании тушат по повышенному рангу Дополнено
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане пожар в трехэтажном здании на улице Ыкылас Дукенулы тушат по повышенному рангу, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание трехэтажном этажного здания (...) На месте спасатели работают по повышенному рангу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к приезду первых пожарных подразделений огнем были охвачены второй и третий этажи, произошло частичное обрушение кровли.
Дополнено 28.12.2025, 18.45
Пожар в трехэтажном здании на улице Ыкылас Дукенулы в Астане ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров", - добавили в МЧС.
Ранее в одной из многоэтажек Уральска прогремел взрыв.
27.12.2025, 19:14 231946
Тела трех пропавших туристов обнаружены в горах Алматы
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Тела трех мужчин, отправившихся в горы и переставших выходить на связь, обнаружили спасатели, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В районе пика Локомотив на высоте около 3 700 метров над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы.
С момента поступления сообщения в районе плотины Мыңжылқи был развернут оперативный штаб. В поисковой операции были задействованы подразделения ДЧС города Алматы, службы спасения, РОСО МЧС РК, полиция, Федерация альпинизма и волонтеры. Для проведения воздушной разведки привлекался вертолет "Казавиаспас" МЧС.
Всего в поисково-спасательных работах участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, 4 кинологических расчета и 4 беспилотных летательных аппарата.
Спасатели использовали беспилотные летательные аппараты, металлоискатели, поисковые щупы и шанцевый инструмент.
Из-за неблагоприятных погодных условий спуск тел осуществлялся пешим порядком до спасательного поста "Медео". Тела погибших переданы сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь", - рассказали спасатели.
Трое мужчин отправились в горы 24 декабря и перестали выходить на связь. Об их пропаже заявила сестра одного из туристов.
26.12.2025, 16:25 256811
Рейс Фукок - Алматы вернулся в аэропорт из-за неисправности в самолете
Рассказать друзьям
Алматы. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок - Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В пресс-службе авиакомпании уточнили, что неисправности выявлены в туалетной комнате.
Воздушное судно вылетело в 10.04 и благополучно приземлилось в 14.14 местного времени. В настоящее время идут работы по устранению неисправности.
Вылет рейса отложен до 27 декабря, 04.00 местного времени. Горячее питание и напитки были предоставлены. Авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице", - сказано в сообщении.
В Air Astana принесли извинения за задержку рейса.
Ранее в Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Пекин. На борту скончался пассажир.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.01.2026, 09:24Токаев назвал главные события 2025 года 05.01.2026, 09:4513611Налоговая реформа не должна вызывать панические настроения - президент 05.01.2026, 10:50123362026 год станет Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта 05.01.2026, 10:1410736Цена нефти Brent снизилась на фоне военной операции США в Венесуэле 05.01.2026, 11:298601Токаев прокомментировал вопрос о транзите власти 29.12.2025, 13:42534011Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52533566В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12530351Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34529821Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот 29.12.2025, 13:35529431Казахстан укрепляет техническое сотрудничество с МАГАТЭ 06.12.2025, 11:41680046Генпрокуратура РК предупредила о новой схеме интернет-мошенничества 06.12.2025, 10:34Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики678656Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики 06.12.2025, 11:58Минэнерго Казахстана рассматривает использование альтернативных экспортных маршрутов после атаки на КТК673591Минэнерго Казахстана рассматривает использование альтернативных экспортных маршрутов после атаки на КТК 06.12.2025, 11:14559251В Алматы ожидаются снег и похолодание 29.12.2025, 13:42534011Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?