В Астане за совершение ДТП в нетрезвом состоянии уволен полицейский (ВИДЕО)

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Астане уволили дорожного полицейского, который совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazakhstan Today.





В социальной сети Инстаграм опубликована видеозапись, автор которой утверждает, что пьяный полицейский въехал в его машину в районе магазина "Орбита" в Астане. Во время ДТП полицейский был в форме, однако, по словам девушки, комментировавшей видеосъемку, находился в состоянии алкогольного опьянения.





Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Астаны. По данным ведомства, полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также в отношении мужчины составлен административный протокол по факту управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.









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