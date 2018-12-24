В атырауской многоэтажке девушка упала в шахту лифта во время его аварийной остановки

Атырау. 24 декабря. Kazakhstan Today - В атырауской многоэтажке девушка упала в шахту лифта, попытавшись выбраться из него при аварийной остановке между четвертым и пятым этажами, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Информация о происшествии в 9-этажном доме по адресу: микрорайон Авангард-2, дом 11б, поступила в ДЧС региона 23 декабря, в 06.05.

"На место выехала бригада спасателей. По приезде выяснилось, что девушка, 1996 года рождения, упала в шахту лифта. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение областной больницы", - отметили в пресс-службе ДЧС.

По словам начальника городского отдела жилищной инспекции Кайрата Хабиева, на момент несчастного случая в лифте находилось четверо пассажиров.

"Мы проверили состояние лифта, подъемник не имеет повреждений, он абсолютно исправен. После аварийной остановки лифта между пятым и четвертым этажами вместо того, чтобы вызвать аварийную службу, девушка попыталась самостоятельно выбраться из лифта и провалилась в шахту. Вслед за ней самостоятельно в шахту лифта спустился молодой человек. В результате спасательной операции из лифта были извлечены двое пассажиров, из шахты лифта извлекли еще двух человек. Сотрудники аварийной службы прибыли на место происшествия в 06.12. В настоящее время выясняются причины аварийной остановки лифта", - пояснил Хабиев.

Пострадавшая сейчас находится в нейротравматологическом отделении областной больницы с травмами средней тяжести. По информации пресс-службы управления здравоохранения области, состояние 22-летней пациентки стабильное.

"Пациентка находится на стационарном лечении в нейротравматологическом отделении Атырауской областной больницы с диагнозом "закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом мыщелка левого плеча". Имеются обширные ссадины и кровоподтеки спины, поясницы и левого бедра", - рассказали в управлении.

Между тем в акимате Атырау и ДЧС региона настоятельно советуют при остановке лифта не пытаться самостоятельно выбраться, а дождаться приезда аварийной службы, номер телефона которой всегда указан на дверях лифта.

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