Атырау. 17 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области ликвидирован разлив нефти на нефтеперекачивающей станции, передает Kazakhstan Today.

"15 января 2018 года, в результате глубокой посадки напряжения со стороны энергоснабжающей организации, на нефтеперекачивающей станции имени А. Култумиева Кульсаринского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл" в Атырауской области в 12.42 (время Астаны) сработала система противоаварийной защиты с полным открытием сбросной электроприводной задвижки печи подогрева нефти №7", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансОйл".

По информации компании, в результате открытия сбросной задвижки нефть попала в дренажную емкость и на заснеженный грунт.

"В настоящее время весь замазученный грунт собран, проведена рекультивация пострадавших в результате разлива земель. Объем разлившейся нефти уточняется", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет. Производственные объекты и имущество "КазТрансОйл" не повреждены. Также инцидент не повлиял на процесс транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Узень - Атырау - Самара.

Место происшествия находится в удалении от жилых районов, загрязнение окружающей среды в результате разлива не зафиксировано. В настоящее время ведется расследование причин инцидента, заключили в пресс-службе.

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