В Атырауской области площадь пожара удалось снизили до 40 гектаров  

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Экибастуз. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Погибший во время пожара на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе 17-летний парень, работавший оператором заправки - сын хозяина станции, - Погибший во время пожара на автомобильной газозаправочной станции в Экибастузе 17-летний парень, работавший оператором заправки - сын хозяина станции, сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.





Спасатели обнаружили тело юноши, его опознал отец. За медицинской помощью обратились три женщины, 1985, 1991 и 1974 годов рождения. У всех - острая реакция на стресс.





В ДЧС сообщили, что горели четыре резервуара с газом емкостями по 10, 5 и 3 кубометра с переходом огня на рядом стоящий продуктовый магазин на площади около 200 квадратных метров с обрушением кровли. Пламя также перекинулось на кровлю водонапорной башни площадью 20 квадратных метров. На месте находилось порядка 40 газовых баллонов емкостью по 50 литров каждый. Личным составом Экибастузского гарнизона в 15:44 пожар успешно ликвидировали, не дав взорваться двум емкостям по 10 тонн и одной - в пять тонн.





Дома частного сектора находятся через дорогу, на расстоянии более 100 метров. Эвакуация жителей не проводилась.



