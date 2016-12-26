В ЮКО одна женщина погибла, три пострадали в перевернувшемся на трассе микроавтобусе

Шымкент. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области одна женщина погибла, трое пострадали в перевернувшемся на трассе микроавтобусе, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

По информации ДВД, 24 декабря, около 14.17, в дежурную часть Ордабасинского РОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Шымкент-Самара. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 24-летний водитель автомашины "Хундай-Старекс", в которой находились 8 пассажиров, не справился с рулевым управлением на обледенелой трассе и допустил опрокидывание автомашины на обочину дороги, передает Kazakhstan Today.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных тяжких телесных повреждений скончалась 71-летняя пассажирка, жительница города Туркестана. Еще трех пострадавших пассажиров - 65-летнюю жительницу Туркестана и двух гражданок Узбекистана 60 и 47 лет - с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Ордабасинского района. Водитель и остальные пассажиры микроавтобуса не пострадали, отметили в пресс-службе.

В полиции также проинформировали, что данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОВД, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК КР (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование.

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