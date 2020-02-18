В Караганде автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

17 февраля 27-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь со стороны проспекта Бухара-жырау в направлении улицы Ерубаева на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший доставлен в медучреждение", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Костанае автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и 8-летнего ребенка. Спустя несколько дней, девочка скончалась, не приходя в сознание. Ее мать находится в тяжелом состоянии.
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