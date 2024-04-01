В Казахстане 12 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов

Фото: mazhilis_kz

Рассказать друзьям

Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 12 тысяч человек, оказавшихся заложниками паводковой стихии, эвакуировали спасатели, - В Казахстане более 12 тысяч человек, оказавшихся заложниками паводковой стихии, эвакуировали спасатели, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





В 12 регионах страны спасено и эвакуировано более 12 700 человек, из них 4728 несовершеннолетних. В ЗКО, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находится 6461 человек, из них 2 570 детей.





Привлеченными воздушными судами спасатели эвакуировали 961 человека, из которых 260 - дети.





Костанайской области ожидается повышение температуры воздуха днем до +20 градусов, а в середине недели ночью на севере и востоке страны ожидаются дожди. В связи с этим прогнозируется ухудшение паводковой ситуации. По данным РГП "Казгидромет", с 31 марта вожидается повышение температуры воздуха днем до +20 градусов, а в середине недели ночью на севере и востоке страны ожидаются дожди. В связи с этим прогнозируется ухудшение паводковой ситуации.





В Аршалынском районе Шымкента проводятся берегоукрепительные работы, силы ДЧС откачивают талые воды, заготавливают мешкотары и укладывают их в зоне подтопления.





В селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области спасатели построили преграду для воды из 250 мешков, наполненных песком, откачали 4,5 кубометра воды и провели работы по эвакуации предметов домашнего обихода из 17 затопленных домов.





На реке Сагиз в селе Сагиз Кызылкугинского района Атырауской области проведены берегоукрепительные работы. В настоящее время уровень реки снизился, ситуация стабилизировалась.





В селе Улкен Нарын в ВКО силами воинской части проводились работы по очистке водопропускных сооружений, очистке арычной системы и укладке мешкотары с инертными материалами.





В Жанааркинском районе Улытауской области 3 человека на тракторе застряли в грязевой массе. Спасатели эвакуировали их на лодке.





В селе Караой в Алматинской области 17 спасателей республиканского оперативно-спасательного отряда работают в круглосуточном режиме, укрепляя дамбы мешками с песком.





За последнюю неделю в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.





В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки . В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.





В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.





Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.





Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом.





Глава правительства Олжас Бектенов поручил оценить объемы нанесенного паводками ущерба и оказать помощь пострадавшим. В Астане и Алматы неравнодушные казахстанцы открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков людей.



