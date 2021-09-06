В Минобороны прояснили ситуацию про еще трех "пострадавших" в результате хлопка в Жамбылской области

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ТАРАЗ. 5 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве обороны Казахстана опровергли информацию о том, что пострадали еще трое военнослужащих после хлопка, похожего на взрыв, 29 августа на территории войсковой части в Байзакском районе Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию опубликовали в казахстанской прессе со ссылкой на начальника управления главной инспекции Министерства обороны Казахстана, полковника Жумабека Хасенова.

Глава пресс-службы Таразского гарнизона подполковник Дина Мухаринова сообщила агентству Sputnik Казахстан , что 29 августа, около 12.20, действительно, произошел хлопок от взрывоопасного предмета и на тот момент на территории склада находились три человека.

В профилактических целях для осмотра они были направлены в военный госпиталь Тараза. Осмотрев их, медики исключили наличие каких-либо травм и повреждений. После осмотра военнослужащие вернулись к месту службы", - рассказала Мухаринова.

Сейчас на территории вокруг воинской части, где 26 августа произошло возгорание и затем последовали взрывы, унесшие жизни 15 человек, продолжаются работы по очистке местности.

Пристальное внимание в ходе проводимых мероприятий уделяется вопросам соблюдения мер безопасности. Привлеченные к проведению данных работ военнослужащие работают в специальных защитных костюмах.

Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. В результате погибли 15 человек , поиски еще одного продолжаются. Более 90 человек получили травмы.

Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.

Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев ушел в отставку. Он попросил прощения у Касым-Жомарта Токаева, родных и близких погибших, а также у пострадавших в результате трагических событий в Байзакском районе Жамбылской области.

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