Развитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с СагинтаевымРазвитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с Сагинтаевым
09.06.2025, 19:44 19816
В Павлодаре произошло массовое отравление после кыз узату
Более 30 человек нуждались в медицинской помощи
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Павлодар. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из банкетных залов Павлодара в минувшие выходные прошел кыз узату. На следующий день в скорую помощь с диареей, рвотой и температурой обратились 33 человека, среди них беременная женщина и один ребенок, сообщает Pavlodarnews.kz.
26 взрослых пациентов доставлены в стационар 8 июня, ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. У всех диагностировано пищевое отравление средней степени тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет", - сообщили на станции скорой медпомощи.
Всего в инфекционную больницу госпитализировали 15 человек, 14 отправили на амбулаторное лечение.
На сегодняшний день их состояние оценивается как средней степени тяжести за счет интоксикации, диареи, гипертермического синдрома. Лечение получают в полном объеме", - рассказали в управлении здравоохранения.
Напомним, в конце апреля городской суд Экибастуза вынес приговор по нашумевшему делу о массовом отравлении граждан. Также в апреле суд вынес приговор по делу о массовом отравлении школьников в Мангистауской области.
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10.06.2025, 18:26 936
В Акмолинской области поезд насмерть сбил женщину
Информация передана в правоохранительные органы
Фото: КТЖ
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Кокшетау. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на станции Анар поезд насмерть сбил женщину, сообщает пресс-служба национальной компании "Қазақстан темір жолы".
Машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода человека на пути. Несмотря на принятые меры, из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Личность женщины установлена. По предварительной версии, имел место суицид", - заявили в компании.
Подчеркивается, что информация передана в правоохранительные органы.
Ранее в Алматинской области поезд насмерть сбил мужчину.
10.06.2025, 14:23 3161
ДТП с пассажирским автобусом и пятью автомобилями произошло в Алматы
Пострадали шесть человек
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пятью автомобилями, сообщили в департаменте полиции Алматы.
8 июня в Турксибском районе Алматы пассажирский автобус марки Yutong, принадлежащий частному перевозчику, следуя по улице Сейфуллина, на пересечении с улицей Кассина не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со стоящими на запрещающий сигнал светофора пятью автомашинами", - сообщили в ДП Алматы.
В ведомстве добавили, что за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района, отметили в департаменте.
Напомним, вечером 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
08.06.2025, 20:38 50031
В Экибастузе хотят объявить режим ЧС техногенного характера из-за аварийного жилого дома
Фото: depositphotos.com
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Экибастуз. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аппарат акима города Экибастуза разработал проект решения "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", передает корреспондент агентства.
В связи с аварийным состоянием многоквартирного жилого дома № 3 по улице Желтоксан в городе Экибастузе, проектом НПА объявляется чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году режим чрезвычайной ситуации техногенного характера был объявлен в Экибастузе для проведения ремонта ТЭЦ.
08.06.2025, 10:10 64366
Автобус выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом в Жамбылской области
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Тараз. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом на переезде перегона Корагатты - Татты в Жамбылской области, сообщает пресс-служба национальной компании "Қазақстан темір жолы".
На неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Корагатты - Татты машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, предотвратив столкновение с автобусом, который выехал на пути перед приближающимся составом. Водитель автобуса покинул место происшествия", - заявили в компании.
Подчеркивается, что информация о случившемся передана в правоохранительные органы.
Благодаря бдительности и профессионализму локомотивной бригады удалось избежать возможных последствий для пассажиров и состава", - добавили в пресс-службе.
Ранее водитель джипа спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии.
07.06.2025, 17:47 85591
Спустя четыре дня после ДТП: движение на трассе Тараз - Шымкент восстановлено
Фото: КазАвтоЖол
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Шымкент. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 16.00 7 июня последствия ДТП с участием крупногабаритного грузовика на трассе Тараз - Шымкент полностью ликвидированы, сообщает "КазАвтоЖол".
За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап - от расчистки до финального контроля состояния покрытия - потребовал слаженности, техники и высокой ответственности.
Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта.
Напомним, 4 июня в Туркестанской области на 653-м километре автодороги Тараз - Шымкент произошло ДТП с участием крупногабаритного грузовика, передвигавшегося без соответствующего разрешения.
07.06.2025, 16:03 87961
Устранена авария на газовой скважине в Мангистауской области
Причина аварии устанавливается
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Актау. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний "Ақберен", "Оңтүстік мұнай сервис", Nobilis Corp и Varro Operating Group, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен.
Прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность.
Также на расстоянии 60 метров от скважины были выкопаны траншеи для сбора воды в случае возникновения пожара.
Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.
Напомним, 6 июня произошел аварийный выброс газоводяной смеси на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, сообщает. Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group". Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.
07.06.2025, 09:13 96996
Подземные толчки ощутили жители Алматы
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 7 июня в 08.33 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.
Жители Алматы ощутили толчки в два балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Напомним, 27 мая жители Жетысуской области ощутили подземные толчки. 25 мая землетрясение ощутили в Жамбылской области.
06.06.2025, 19:53 114476
Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении в Мангистауской области
К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат
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Актау. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийный выброс газоводяной смеси произошел на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group".
Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.
К устранению последствий привлечены 10 единиц техники, 32 специалиста и один беспилотный аппарат. На месте продолжаются работы по локализации инцидента", - уведомили в ДЧС.
Напомним, в марте выброс газа с последующим возгоранием произошел на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области. При ликвидации аварии пострадали два работника.
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