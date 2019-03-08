Караганда. 3 января. Kazakhstan Today - В результате пожара в одной из многоэтажек Караганды эвакуировано 32 человека, из них 5 детей, передает Kazakhstan Today.





3 января, в 06.40. на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в квартире четвертого этажа пятиэтажного дома в 13 микрорайоне Октябрьского района Караганды. Силами пожарных подразделений эвакуировано 32 человека, из них 5 детей", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.





Пожар локализован в 07.21 и ликвидирован в 07.27. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело женщины 1937 года рождения, с отравлением угарным газом доставлен в больницу мужчина 1988 года рождения. Причина пожара устанавливается.





На место пожара было задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.





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