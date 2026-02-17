В Шымкенте неизвестные повредили 40 метров новой бетонной дамбы на реке Бадам   

Рассказать друзьям

Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают водителя автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.





По информации Instagram-паблика kris_p_almaty , 12 февраля в районе пересечения проспектов Сейфуллина и Райымбека 15-летнего мальчика сбила машина на пешеходном переходе.





По словам матери пострадавшего подростка, водитель вышел из машины и посоветовал приложить к ушибу снег, а затем скрылся с места происшествия.





В настоящее время ребенок находится в больнице.





В департаменте полиции города сообщили, что занимаются поисками водителя.





Водитель неустановленной автомашины, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В настоящее время его поиском занимаются сотрудники подразделений розыска управления административной полиции. К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района", - сказано в сообщении.