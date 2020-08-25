В СКО трехлетний ребенок погиб в результате ДТП

Петропавловск. 24 августа. Kazakhstan Today - 21-летний водитель автомобиля Nissan Largo, житель Петропавловска, на 845-м километре трассы Жезказган - Петропавловск, возле села Каратал не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, в салоне автомобиля находились супруга и трехлетняя дочь мужчины. Пассажиры доставлены в центральную районную больницу. Однако ребенок скончался в результате полученных травм.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по часть 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Автомобиль водворён на спецстоянку.

Все обстоятельства аварии будут тщательно расследованы", - сообщил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев.

Это не первый трагический случай с детьми за последние дни. Так, 23 августа в Жанаозене на качелях повесился 8-летний ребенок. В Шардаринском районе Туркестанской области утонул 6-летний ребенок. На Алаколе девушка на гидроскутере сбила матрас с подростками, в результате чего пострадал восьмилетний мальчик. Двухлетняя девочка в Павлодарской области умерла , получив ожоги в загоревшейся машине.

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