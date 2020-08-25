На Алаколе девушка на гидроскутере сбила матрас с детьми

Талдыкорган. 24 августа. Kazakhstan Today - На Алаколе девушка на гидроскутере сбила матрас с подростками, в результате чего пострадал восьмилетний мальчик, передает Kazakhstan Today.

22 августа, в 11.15, в селе Акши Алакольского района в пансионате "Марсель Фэмели Ресорт" на озере Алаколь на трех подростков, которые плавали на надувном матрасе, наехала на гидроскутере 20-летняя девушка, которая не справилась с его управлением", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники ДЧС и районного отдела полиции. По прибытии было установлено, что в результате наезда восьмилетний мальчик получил множественные травмы головы. Он был доставлен в Центральную районную больницу Ушарала. Остальные дети не пострадали.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасности на воде. На скутерах необходимо кататься в безопасных местах в отдаленности от купающихся, так как любая неосторожность может привести к беде.

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