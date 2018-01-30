В Темиртау 400 домов и соцобъекты остались без воды из-за обледеневших водоводов

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В Темиртау 400 домов и соцобъекты остались без воды из-за обледеневших водоводов30.01.2018
  • Фото: http://24.kz
Происшествия  15:35

Темиртау. 30 января. Kazakhstan Today - В Темиртау отогревают магистральные водоводы, обледеневшие в морозы, передает Kazakhstan Today.

Перебои с водоснабжением в городе начались три дня назад. Накануне свыше 400 домов и несколько социальных объектов остались без воды. Снабжается город из трех источников. Но из-за холодов внутри двух крупных магистральных трубопроводов начала скапливаться наледь. Это сузило диаметр труб и почти вдвое сократило объем поступаемой в городские резервуары воды, сообщает "Хабар 24".

Для технических нужд жители использовали горячую воду, а питьевую подвозили на водовозах. Сейчас ситуацию удалось нормализовать. Вода подается ко всем многоэтажкам, но из-за низкого давления пока не поднимается на верхние этажи.

"Можно считать, что уже снят вопрос. Вода в домах есть. Временная трудность у нас была из-за того, что было обледенение. Заморожения труб не было, обледенение было. Мы большую работу в эти два дня провели. Сейчас поток воды увеличился. Ожидаем, что до 800 кубов поднимется поставка и будет нормально", - прокомментировал аким Темиртау Галым Ашимов.
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Фото: http://24.kz
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