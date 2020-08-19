Уральск. 18 августа. Kazakhstan Today - В Уральске четырехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Трагедия произошла 18 августа, в 13.10, в микрорайоне Кунаева, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление здравоохранения ЗКО, смерть ребенка наступила до приезда скорой помощи.
Бригада скорой помощи была на месте спустя три минуты. К сожалению, ребенок был уже мертв. Возраст мальчика - 4 года", - рассказали в облздраве
По словам очевидцев, мальчик выпал из окна девятого этажа и ударился головой о цемент.
В пресс-службе департамента полиции отметили, что дети остались одни дома, когда произошла трагедия.
Подобные трагедии в Казахстане происходят регулярно. Так, в городе Каратау Жамбылской области расследуется дело с выпавшим из окна 10-летним ребенком. 28 июля в Риддере из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже, выпал мальчик 2015 года рождения. В конце июля в Таразе ребенок погиб при падении из окна десятого этажа.
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