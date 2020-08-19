Уральск. 18 августа. Kazakhstan Today - В Уральске четырехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Трагедия произошла 18 августа, в 13.10, в микрорайоне Кунаева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД " со ссылкой на управление здравоохранения ЗКО, смерть ребенка наступила до приезда скорой помощи.

Бригада скорой помощи была на месте спустя три минуты. К сожалению, ребенок был уже мертв. Возраст мальчика - 4 года", - рассказали в облздраве

По словам очевидцев, мальчик выпал из окна девятого этажа и ударился головой о цемент.

В пресс-службе департамента полиции отметили, что дети остались одни дома, когда произошла трагедия.

Подобные трагедии в Казахстане происходят регулярно. Так, в городе Каратау Жамбылской области расследуется дело с выпавшим из окна 10-летним ребенком. 28 июля в Риддере из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже, выпал мальчик 2015 года рождения. В конце июля в Таразе ребенок погиб при падении из окна десятого этажа.

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